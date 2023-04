Wenn man nicht alles selbst macht! Im Viertelfinale des DFB-Pokals hatte Randal Kolo Muani bereits in der elften und dreizehnten Minute für Eintracht Frankfurt ins Tor von Union Berlin getroffen. Nun bot sich dem Franzosen eine weitere Schusschance, doch er passte zum mitlaufenden Aurelio Buta, der den Ball wiederum in die Mitte auf Rafael Borré legte. Der Kolumbianer hatte keine Mühe, zum 3:0 zu treffen – dachte er, dachte Kolo Muani, dachten alle. Doch der Videoschiedsrichter schaute sich die Szene nochmal ganz genau an und bemerkte, dass Borré minimal im Abseits stand.

So blieb es am Ende des Tages beim 2:0-Sieg und bei der Frage, ob die Eintracht nicht zu abhängig von ihrem Torjäger ist. 19 Tore und 14 Vorlagen hat der 24 Jahre alte Kolo Muani, der vor dieser Saison vom FC Nantes nach Frankfurt kam, bereits für Frankfurt erzielt. In der Champions League fehlte der Stürmer nach einer Roten Karte beim Aus in Neapel, dass die Eintracht in der Bundesliga weiter auf den Einzug in den Europapokal und im DFB-Pokal nun auf eine Teilnahme am Endspiel hoffen darf, ist mit einem enormen Anteil mit dem Namen Kolo Muani verbunden.

Die Debatte um die Abhängigkeit vom Superstürmer ist nicht beendet, die um einen Frankfurter Absturz in der zweiten Hälfte der Saison vorerst schon. Nach sieben sieglosen Spielen in Serie sprang am Dienstagabend wieder ein Erfolg heraus – und das in überzeugender Manier. „Wir haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt. In der zweiten haben wir es dann ein bisschen zu sehr verwaltet“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Aber es war ein toller Auftritt. Für uns war es auch wichtig, hinten die Null zu halten. Ein Sieg tut uns jetzt sehr gut, die Jungs haben eine tolle Visitenkarte abgegeben.“

„Kolo spielt hervorragend“

Dabei stand, wieder, Kolo Muani in erster Reihe. Schon vor seinen Treffern sorgte er für ein Raunen in der Arena. Einen Fernschuss Richtung Torwinkel konnte Union-Torwart Lennart Grill gerade noch mit einer Hand ablenken (5. Minute). Wenig später legte Mario Götze einen Ball von Makoto Hasebe mit der Hacke in den Lauf Kolo Muanis, der mit links vollendete (11.), ehe er noch einen Götze-Pass über den herausstürmenden und stehenbleibenden Grill ins Tor hob (13.). „Kolo spielt Woche für Woche hervorragend. Man kann jede Woche in Superlativen von ihm reden“, sagte Sebastian Rode.

„Es war sehr wichtig, dass wir in Führung gehen, nachlegen, dranbleiben und effizient auch die Tore machen“, sagte Götze. Effizient – das war das Zauberwort, dass die Frankfurter in den vergangenen Wochen oft in den Mund genommen hatten, damals aber nicht als Plus-, sondern als Minuspunkt in der Bilanz. Denn es mangelte zuletzt trotz der Treffsicherheit Kolo Muanis an eben einer effizienten Chancenverwertung. „Heute haben wir unsere Chancen genutzt“, sagte Rode. Dass es nach den Volltreffern von Kolo Muani nicht mehr klappte, weder bei ihm noch bei den anderen, störte kaum jemanden. Wer soll sonst regelmäßig treffen? Die Frage blieb unbeantwortet.

Kolo Muani stand danach in den Katakomben des Stadions, wollte sich aber nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen, wie er es durch seine Leistung zuvor auf dem Rasen gemacht hatte. „Alle elf Spieler mussten zusammenarbeiten, das war auch das, was der Coach gefordert hatte“, sagte er über den Plan von Glasner. „Wir haben versucht sehr variabel zu sein. Wir wollten den Zugriff von Berlin verhindern, dass nicht immer ein Spieler an den Fersen ist, der Druck macht.“ Wie unangenehm das sein kann, hatten die Frankfurter vor zweieinhalb Wochen in der Bundesliga beim 0:2 in Berlin erlebt.

Unangenehm war es in den vergangenen Jahren für Frankfurt auch immer bei Spielen in Leverkusen. Oft gab es Niederlagen, teils deutliche. Am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) soll es mit dem Schwung aus dem DFB-Pokal besser laufen. „Das tut gut heute, aber wir richten unseren Fokus jetzt natürlich auf das nächste Spiel“, sagte Kolo Muani. Tags drauf steht dann schon der nächste interessante Termin für die Eintracht an. Dann wird das Halbfinale im Pokal in der Sportschau in der ARD um 19.00 Uhr ausgelost. Die Spiele finden am 2. und am 3. Mai statt, das Finale am 3. Juni in Berlin.