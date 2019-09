Bei Europa-League-Spiel : Eintracht-Fans protestieren gegen Andreas Möller

Die organisierte Fanszene der Frankfurter Eintracht hat am Donnerstag Partei gegen Andreas Möller ergriffen. Mit Rundschreiben auf Plakaten, die die Überschrift: „Nein zu Möller!“ trugen und die neben den Eingängen der WM-Arena hingen, wurden die Besucher der Europa-League-Begegnung gegen Arsenal London empfangen.

Dem Vernehmen nach soll Möller neuer Leiter des Leistungszentrums werden. Beide Seiten, so hieß es, hätten weitgehend Einigkeit in der Sache erzielt. Möller, der Weltmeister von 1990, würde auf den langjährigen Chef am Riederwald, Armin Kraaz, folgen, der bei der Fußball AG der Eintracht vom 1. Oktober an in Nord- und Mittelamerika unter anderem den Aufbau einer Fußballakademie übernehmen wird.

Mehr zum Thema 1/

Ohne den Wahrheitsgehalt der Meldungen zu Möller prüfen zu können, „müssen wir uns zu dieser Personalie äußern“, hieß es von Seiten der „Ultras Frankfurt 1997“: „Denn eine solche Verpflichtung darf noch nicht einmal ein Gedankenspiel sein. Für Andreas Möller ist bei Eintracht Frankfurt kein Platz.“ Zwar sei der ehemalige Eintracht-Profi Möller in Frankfurt geboren und habe seine Jugendzeit bei der Eintracht verbracht. „Doch danach fiel er eigentlich nur noch durch Lügen, gebrochene Absprachen und distanzierende Aussagen auf.“

Neuigkeiten gibt es derweil von Alexander Meier. Der ehemalige Eintracht-Torjäger wird nach Australien zu den Western Sydney Wanderers wechseln. Markus Babbel, der deutsche Trainer, bestätigte den Transfer in australischen Medien.