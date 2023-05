Die Eintracht tut sich im Halbfinale des DFB-Pokals in Stuttgart lange schwer, nimmt dann aber doch noch entscheidend Schwung auf – Richtung Berlin. Gezittert wird am Ende trotzdem.

Im Neckarpark ist der Teufel los. Einen Abend wie diesen hat es mitten in der Woche in Stuttgart in dieser Form noch nicht gegeben. Frühlingsfest auf dem Wasen, Helene-Fischer-Konzert, Handball-Bundesliga – und natürlich DFB-Pokalhalbfinale. Alles auf engstem Raum, alles zur selben Zeit. Mittendrin: die Frankfurter Eintracht.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Im Kerngeschäft Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in den vergangenen Wochen Stück für Stück bis auf Tabellenplatz neun abgerutscht. Doch im Pokal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist das Team wieder mal über sich hinausgewachsen. Natürlich haben die Fans und ein bisschen auch die Spieler am Ende den bewährten Klassiker gesungen. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“

Die Eintracht wird sich Anfang Juni auf den Weg in die Hauptstadt machen, um am 3. Juni den angestrebten Griff zum Pokal gegen Endspielgegner RB Leipzig perfekt zu machen. Möglich ist dies, weil die Mannschaft im Halbfinale am Mittwoch den VfB Stuttgart 3:2 bezwungen hat. Während Schlagersängerin Helene Fischer nur wenige hundert Meter entfernt ihren größten Hit „Atemlos“ zum Besten brachte, waren es die Frankfurter Fußballspieler, die auf ihre Weise ihren Anhang ein Stück weit sprachlos machten, denn nach schwächerer erster Halbzeit steigerte sich Glasners Mannschaft gewaltig und schoss nach dem Rückstand, für den VfB-Profi Tiago Barreiros de Melo Tomas in der 19. Minute verantwortlich zeichnete, die entscheidenden Tore durch Evan Ndicka (51.), Daichi Kamada (55.) und Randal Kolo Muani (77.).

Das zweite Stuttgarter Tor durch Serhou Guirassy blieb folgenlos (83.). „Wir freuen uns riesig“, sagte Trainer Glasner, der seine Mannschaft vor allem für eine „Energieleistung“ in der zweiten Halbzeit lobte. „Nach dem Halbzeit-Rückstand so zurückzukommen: Riesenkompliment an die Jungs.“

Tomas lässt Trapp keine Chance

Bevor es so richtig losging in diesem K.-o.-Spiel, präsentierte sich der Stuttgarter Anhang von seiner kreativen Seite. Über die gesamte Cannstatter Kurve spannte sich die gleichnamige Choreographie. Die Antwort der Hessen: Im Frankfurter Block zeigte sich wieder einmal die hässliche Fratze des Fußballs. Vermeintliche Fans entzündeten Bengalos und Raketen. Die Folge: Die Partie begann im Nebel, und als sich der Schleier allmählich gelegt hatte, sah Mario Götze auch schon Gelb. Früh wurde der Nationalspieler verwarnt (4.), auch Kollege Djibril Sow sah wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte (5.).

Die Eintracht-Profis hatten allerhand zu tun, um die emsigen und engagierten Schwaben in ihrem Bewegungsdrang einzuengen. Der VfB erkannte, dass der Eintracht vor allem über die eigene rechte Seite beizukommen war. Und tatsächlich: In der 19. Minute ging Stuttgart verdient 1:0 in Führung. Tomas war das letzte Glied einer bestens funktionierenden Dreierkette, die ihren Anfang bei Waldemar Anton genommen hatte. Josha Vagnoman ist es dann gewesen, der den Portugiesen freispielte. Tomas stoppte den Ball, legte ihn sich vor – und zog ab. Flach in die rechte untere Ecke des Frankfurter Tores, in dem Keeper Kevin Trapp keine Chance hatte, den Rückstand zu verhindern.

Dass rechtzeitig für das wichtigste Eintracht-Spiel im Monat Mai Linksverteidiger Ndicka wieder in die Startelf zurückkehrte, war ebenso erwartet worden wie der Einsatz von Stürmer Kolo Muani. Der schnelle Franzose versuchte auch sofort, sich immer wieder freizulaufen und sich ihm bietende Räume zu nutzen. Allein: Gefahr ging davon zunächst nicht aus. Die beste Frankfurter Aktion bot sich noch Sebastian Rode, der es in der 32. Minute aus guter Position mit einem Schlenzer versuchte, sein Ziel aber klar verfehlte.

Mehr zum Thema 1/

Der VfB machte im ersten Spielabschnitt vieles besser als die Eintracht. Der agile Silas war drauf und dran, auf 2:0 zu erhöhen, doch Trapp stellte sich ihm in den Weg (35.). Chancen der Eintracht? Mangelware. Christopher Lenz versuchte es mit einer Mischung aus Schuss und Flanke (40.), Kamada nahm bei einer Volleyabnahme die Innenseite, um Fabian Bredlow in Bedrängnis zu bringen. Doch der VfB-Tormann brauchte sich kaum zu strecken (44.).

Zittern bis zum Schluss

Auch im zweiten Spielabschnitt war es abermals Kamada, dem sich eine gute Einschussgelegenheit bot. Doch wieder fehlten dem Japaner Power und Fortüne (47.). Für mehr Durchschlagskraft sollte auch Aurelio Buta sorgen, der für Kapitän Rode in die Partie kam. Dass Kolo Muanis Rückkehr Glasners Mannschaft guttat, wurde in der 51. Minute offenkundig. Der Franzose legte Ndicka auf, und sein Landsmann bedankte sich mit einem gezielten Schuss ins Glück. 1:1 – die Eintracht war wieder zurück im Rennen um die Reise nach Berlin.

Und nur kurze Zeit später war die Hoffnung viel größer, es wirklich wieder wie zuletzt 2018 ins Olympiastadion zum Pokalfinale zu schaffen. Kamada nahm in Höhe der Strafraumgrenze Maß und schoss zur Frankfurter 2:1-Führung ein (55.). Als Kolo Muani dann noch im Strafraum gefoult wurde und sich die Chance nicht entgehen ließ, unbedrängt aus elf Metern zum 3:1 zu vollenden, schien die Frankfurter Glückseligkeit schon perfekt (77.). Doch als der eingewechselte Enzo Millot das zweite Stuttgarter Tor erzielte (83.), wurde es wieder lauter in der mit 47.500 Zuschauern ausverkauften Arena.

Am Ende waren es dann aber doch die klatschenden und singenden Frankfurter, die den verdienten Pokaleinzug bejubeln konnten – auch, weil dem VfB nach einem vermeintlichen Handspiel in der letzten Minute Nachspielzeit nach längerem Videostudium kein Elfmeter zugesprochen wurde. Eine ausgesprochen enge Entscheidung, mit der die Eintracht sich aber nicht zu lange aufhalten wollte.