Braunschweig-Präsidentin : „Ich spüre eine Aufbruchstimmung“

Nicole Kumpis ist bei Eintracht Braunschweig nach 30 Jahren die erste Frau an der Spitze eines deutschen Profi-Fußballklubs. Ein Gespräch über Quoten, Frauen in der zweiten Reihe und Tipps für Männer.

Frau Kumpis, sind Sie eine Fußball-Romantikerin?

Sönke Sievers Redakteur der digitalen Ausgabe der F.A.Z. Folgen Ich folge

Ein stückweit schon. Ich stehe gerne mit meinen Freunden in der Fankurve. Ein Bier zu trinken und auch mal zu sagen ‚Mensch, was macht der Schiri denn da?‘. So bin ich groß geworden, im Stadion und am Kreisliga-Platz.

Frau Kumpis, die Frauen sind im deutschen Fußball auf dem Vormarsch. Donata Hopfen führt die DFL, dem neuen DFB-Präsidium gehören fünf Frauen an. Sie sind nach 30 Jahren die erste Frau an der Spitze eines deutschen Profifußball-Klubs. Erleben wir jetzt eine Zeitenwende?