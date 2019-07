Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Auftakt der dritten Liga :

FAZ Plus Artikel Auftakt der dritten Liga : Das Risiko der abgestürzten Traditionsmarken

Volles Haus: Die Löwenfans feuern ihre Mannschaft im Grünwalder Stadion an. Bild: dpa

Es ist eine Begegnung für Fußballnostalgiker. Wenn an diesem Freitag (19.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 3. Liga und bei Magenta Sport) die neue Saison der dritten Liga angepfiffen wird, dann treten beim Eröffnungsspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Preußen Münster zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga gegeneinander an. Seit jener Saison 1963/64, die für die Münsteraner mit dem Abstieg endete, trafen beide Vereine lange Zeit nicht mehr aufeinander – erst wieder im vergangenen Jahr in der dritten Liga. Dort finden sich weitere klangvolle Vereinsnamen, die einst zur deutschen Fußballelite zählten. Darunter sind mit dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und dem MSV Duisburg ebenfalls Bundesligagründer.

3. Liga Spieltag ANZEIGE

Die Spielklasse ist sowohl ein Sammelbecken für abgestürzte Fußballmarken mit einer nach wie vor großen Anhängerschaft als auch eine Plattform für ambitionierte Vereine. Als Aufsteiger aus den Regionalligen kommen der FC Viktoria Köln, der Chemnitzer FC, der SV Waldhof Mannheim, der damit erstmals seit 16 Jahren wieder in einer Profiklasse antritt, sowie die zweite Mannschaft des FC Bayern München hinzu. Der wachsende Publikumszuspruch, den die dritte Liga verzeichnet, ist ein Beleg für die hohe Anziehungskraft des Teilnehmerfeldes. Doch dies kann nicht über die wirtschaftlichen Herausforderungen hinwegtäuschen, vor denen die Drittligavereine immer noch stehen.