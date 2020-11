DFB-Team in der Krise : Löws Endspiel

Szenario 1: Löw muss sofort gehen

Wenn sich die Verantwortlichen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in diesen Tagen fragen, ob sie mit Joachim Löw als Bundestrainer nach dem 0:6 in Spanien noch in die Europameisterschaft im kommenden Sommer gehen können, ist das immer auch eine Frage der Alternativen. Und des Geldes. Nach dem Vorrunden-Aus der Weltmeister vor zweieinhalb Jahren bei der WM in Russland waren dem Verband in finanzieller Hinsicht bei der naheliegenden Frage des Personalwechsels an der Spitze gewisse Fesseln angelegt. Der vormalige DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte noch einen Monat vor dem Turnier den Vertrag mit dem Bundestrainer um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2022 verlängert, den von DFB-Direktor Oliver Bierhoff sogar bis Mitte 2024.