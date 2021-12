DFL-Chef Christian Seifert : Verhältnis zum DFB auf „absolutem Tiefpunkt“

Der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, hat sich wenige Tage vor seinem Abtritt in einer Medienrunde mit kritischen Worten gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet. Das Verhältnis zwischen den beiden Fußballverbänden sei „auf einem absoluten Tiefpunkt“, sagte Seifert. Er selbst habe sich als persönlich haftendes Mitglied auch deswegen im vergangenen Jahr aus dem DFB-Präsidialausschuss zurückgezogen, weil ihm mehrmals „glatt ins Gesicht gelogen“ worden sei.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Ein Vertrauensverhältnis zwischen der DFL und dem DFB könne erst wieder entstehen, so Seifert, wenn beim DFB an den richtigen Stellen eine personelle Neuordnung vorgenommen werde, „nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund“, sagte Seifert. Der DFL-Geschäftsführer, der nach 17 Jahren seinen Posten freiwillig aufgibt, spielte damit auf die Rolle von DFB-Vizepräsident Rainer Koch an, dem in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle rund um die verschiedenen Krisen im DFB zugeschrieben wird.

Der DFB wählt im kommenden März seinen fünften Präsidenten innerhalb der vergangenen neun Jahre, dreimal wurde der Verband wegen verschiedener Skandale und Querelen zudem von einer Doppelspitze geführt, derzeit von den Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters. Die Nachfolge Seiferts übernimmt im kommenden Jahr Donata Hopfen als neue DFL-Geschäftsführerin. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, wird am 11. Februar 2021 wiederum den Aufsichtsratsvorsitz von Peters übernehmen, der neben dem Amateurkandidaten Bernd Neuendorf für die DFB-Präsidentschaft kandidiert.

Seifert kritisiert zu seinem Abschied zudem, dass das von DFB-Direktor Oliver Bierhoff und ihm seit 2018 vorangetriebene „Projekt Zukunft“ vor allem von den Landesverbänden „gegen die Wand gefahren“ worden sei. Das Projekt, mit dem der deutsche Fußball die Talentförderung vorantreiben und an die Weltspitze zurückkehren will, werde von 93 Prozent der Klubs „vollumfänglich“ unterstützt, so Seifert, aber von den 21 DFB-Landesverbänden immer wieder blockiert.