Zweifellos hätte sich Joti Chatzialexiou erfreulichere Umstände zur Präsentation der Reform im Jugendleistungsfußball gewünscht, zu der der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochvormittag ins Teamhotel der U-21-Nationalmannschaft in Georgien geladen hatte. Das EM-Turnier begann unbefriedigend und endete schon nach der Vorrunde. Im abschließenden Vorrundenspiel am Mittwoch gab es ein 0:2 gegen England.

Nun trug der Leiter des DFB-Nationalmannschaftsfußballs Studienergebnisse vor, die belegen, was längst zu ahnen war und sich auch bei dieser EM zeigt: Andere Nationen wie die Engländer, die Spanier, die Franzosen und ganz besonders die Portugiesen bilden zum Teil erheblich erfolgreicher Nachwuchsspieler aus als der DFB. „Wir haben im Ländervergleich den Anschluss an die europäische Spitze klar verloren, was aus unserer Sicht beängstigend ist“, sagte Chatzialexiou.

Das soll sich nun schnellstens ändern, unter anderem durch eine Reform der U-17- und U-19-Bundesligen, die am Mittwoch beschlossen wurde. Chatzialexiou sprach von einem „Durchbruch und Meilenstein für die kommenden Generationen im Bereich der Wettbewerbe“. Künftig werden diese nicht mehr unter dem Namen Bundesliga ausgetragen, sondern einfach nur noch „DFB-Nachwuchsligen“ heißen, aus psychologischen Gründen. Man wolle nicht, dass die Jugendspieler, von denen gegenwärtig weniger als fünf Prozent in der ersten oder zweiten Liga der Männer ankommen, im Alter von 15, 16 oder 17 Jahren schon glauben, Bundesligaspieler zu sein, erläuterte der Funktionär.

Aber das ist nur ein Detail am Rande. Der Kern der Reform betrifft die Wettbewerbe, die künftig in einem völlig neuen Modus ausgetragen werden. Nach einer Übergangssaison nach dem alten Modell gibt es vom Spieljahr 2024/2025 an eine Vorrunde, eine Hauptrunde sowie eine K.-o.-Phase. Vor der Winterpause wird es acht Staffeln mit jeweils acht Mannschaften geben, die regional zugeordnet sind. Dort spielen Jahr für Jahr die automatisch qualifizierten Teams der 56 Nachwuchsleistungszentren (NLZ), die es in Deutschland gibt, und die besten Junioren aus den Amateurklubs.

Die drei erfolgreichsten Mannschaften der Vorrundenstaffeln qualifizieren sich für die Gruppe A, die eine bundesweit ausgetragene Hauptrunde ausspielt. Die anderen treten in der Gruppe B an, für die sich außerdem die jeweiligen Meister der Regionalligen, also weitere Nachwuchsmannschaften aus dem Amateurbereich, qualifizieren können. Chatzialexiou verspricht sich davon „vor allem eine leistungshomogene Rückrunde“. Das ist aber nur ein Grund für die Reform. Bisher klagen immer wieder NLZ-Leiter, dass sie ihre Ausbildungsarbeit unter erschwerten Bedingungen durchführen müssen, weil einige Teams sich in den meisten Phasen des Spieljahres im Abstiegskampf befinden. Der Druck ist enorm.

Bei etlichen NLZs „stand eine Misserfolgsvermeidungsstrategie einiger Trainer im Vordergrund“, sagt Chatzialexiou. „Viele Mannschaften haben sehr, sehr defensiv und destruktiv gespielt, um die Klasse zu halten. Da wünschen wir uns einfach einen mutigeren Fußball, der eine bessere individuelle Entwicklung der Spieler begünstigt.“ Die Abstiegsangst ist so präsent, weil ein NLZ ohne U19 in der höchsten Liga einen enormen Nachteil beim Werben um Talente hat und außerdem seine besten Spieler zu verlieren droht.

Ein Horrorszenario, wie es der eigentlich sehr erfolgreiche Ausbildungsverein SC Freiburg gerade mit dem Abstieg aus der U-19-Bundesliga Südwest erlebt hat, wird es dann nicht mehr geben. Zudem hoffen die Verantwortlichen beim DFB, dass die ausgeweitete K.-o.-Phase, die bisher nur aus Halbfinals und Endspiel bestand, mehr große Duelle hervorbringen wird, in denen es um sehr viel geht, was ebenfalls die Entwicklung guter Spieler fördern soll.

Der Blick in erfolgreichere Ausbildungsnationen hat noch zu weiteren Erkenntnissen geführt: So ist nach der Auswertung großer Datenmengen klar, dass sich die Türen in den internationalen Spitzenfußball für viele Spieler nach Karrierephasen in den dritten Ligen öffnen. In Deutschland sträuben sich jedoch viele hoch gehandelte Talente, zu einem Drittligaklub zu wechseln und gegen Verl, Halle oder Meppen zu spielen, nachdem sie sich in der U 17 und U 19 mit dem FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig gemessen haben.

Mehr zum Thema 1/

Vor diesem Hintergrund beobachtet Chatzialexiou ein neues Interesse einiger Bundesligaklubs für ihre zweiten Mannschaften, die vielerorts abgeschafft wurden, aber eine entscheidende Rolle in der schwierigen Übergangszeit in den Profibereich spielen können. Im internationalen Vergleich gehen im deutschen System besonders viele Spieler verloren. Aber es gibt Ausnahmen: Beim SC Freiburg, dem neben Dortmund einzigen deutschen Profiklub mit einer U 23 in der dritten Liga, sind zuletzt etliche Profis über diesen Umweg in der Bundesliga angekommen. „Das kann mitunter ein Schlüssel sein, wie man Nachwuchsarbeit leisten kann“, sagt Chatzialexiou.