Wahl des DFB-Präsidenten : „Eine klare Haltung führt zu Gewinn“

Bernd Neuendorf, ehemaliger Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen und Präsident des Verbands Mittelrhein, gilt als Favorit. Der Kandidat der Amateure tritt gegen Peter Peters an. Bild: Lucas Bäuml

Gazprom ist über 15 Jahre als enger und scheinbar existentiell wichtiger Partner des Fußballs angesehen worden, erst für Schalke 04, dann auch für die Europäische Fußball-Union (UEFA) und den Internationalen Fußball-Verband (FIFA) – aber erst in den letzten Tagen will man im Fußball gemerkt haben, mit wem man es da zu tun hat. Was ist da schiefgelaufen?

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Was innerhalb der angesprochenen Vereine und Verbände schiefgelaufen ist, kann ich als Außenstehender nicht seriös beurteilen. Ich war in keinem dieser Gremien vertreten. Aber ein Schluss, den man ziehen muss, ist sicher, dass man im Fußball künftig nicht erst aufwachen darf, wenn eine Situation eskaliert. Man muss auch im Fußball viel klarer politisch antizipieren, was geschehen kann, wenn man sich auf einen solchen Geldgeber einlässt. Hier ist Weitblick gefragt. Mir ist auch schleierhaft, dass man sich im Fußball über Diskussionen zu einer Weltmeisterschaft in Qatar wundert.