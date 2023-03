Aktualisiert am

FIFA-Kongress in Ruanda

FIFA-Kongress in Ruanda :

FIFA-Kongress in Ruanda : DFB unterstützt Wiederwahl von Infantino nicht

FIFA-Präsident Gianni Infantino soll per Akklamation wiedergewählt werden. Der Deutsche Fußball-Bund unterstützt ihn nicht. Derweil gibt es Kritik an der Lage der Arbeitsmigranten nach der WM in Qatar.

Einen Tag vor dem Kongress des Internationalen Fußballverbands FIFA in der ruandischen Hauptstadt Kigali hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) angekündigt, die Wiederwahl des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino per Akklamation nicht zu unterstützen.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



„Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der FIFA keine oder nur unzureichende Informationen erhalten. Die FIFA muss im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden. Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen“, wird Neuendorf von seinem Verband in einer Pressemitteilung zitiert.

Rechtsbrüche durch Arbeitgeber

Unterdessen haben acht internationale Gewerkschaften ihre Enttäuschung über eine deutliche Verschlechterung der Lage von Arbeitsmigranten seit dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft im Emirat Qatar im Dezember zum Ausdruck gebracht. „Mit dem Turnier haben die Hoffnungen der Arbeiter die Stadt verlassen, Mitsprache über ihre Leben und Zukunft zu haben“, heißt es in einer Erklärung, die unter anderem von der internationalen Gewerkschaft für Holz- und Bauarbeiter getragen wird, die sich mit der Lage der Arbeitsmigranten in Qatar auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem qatarischen Organisationskomitee über Jahre auseinandergesetzt hat.

„Der Mangel an weiteren Fortschritten beim Schutz der Menschenrechte, so bei der Vereinigungsfreiheit und kollektiven Arbeitnehmerrechten, zeigt, dass es bis jetzt kein greifbares oder dauerhaftes Vermächtnis der Fußball-Weltmeisterschaft gibt, auf das Qatar, die FIFA oder die Welt stolz sein könnte“, heißt es in der Erklärung.

Beobachter in Qatar meldeten kontinuierliche Rechtsbrüche durch Arbeitgeber, die keine Bestrafung fürchten müssten und sich dadurch bestärkt sehen. Zudem sei jede „bedeutsame Kooperation“ mit den internationalen Gewerkschaften abgebrochen worden. In der Festnahme und Bedrohung von Arbeitern drücke sich die schlechter werdende Lage ebenfalls aus. Der positive Wandel sei zum Erliegen gekommen.

Die Erklärung fordert die qatarische Regierung und die FIFA auf, die Ausbeutung und das körperliche Leid der Arbeiter seit 2010 anzuerkennen und den FIFA-WM-Nachhaltigkeitsfonds zur Entschädigung von zur Entschädigung missbrauchter Arbeiter und ihrer Familien zu nutzen. Die FIFA hat durch das Turnier nach eigenen Angaben über sieben Milliarden Euro eingenommen.

Mehr zum Thema 1/

Eine Entschädigung über einen FIFA-Fonds hat deren Präsident Gianni Infantino bislang abgelehnt. Der norwegische Fußball-Verband hat eine Diskussion dazu auf die Tagesordnung des Kongresses gebracht.