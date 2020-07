Das Debakel des DFB : Der „Fall Özil“ und ein langer Schatten

Dieser Tage jährt sich ein fundamentales deutsches Scheitern zum zweiten Mal. Ein 0:2 gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft bedeutete das schmähliche Aus der deutschen Weltmeister als Tabellenletzter in der Vorrunde. Und ein gesellschaftspolitisches Debakel kam in jenem Sommer hinzu: der „Fall Özil“. Ein Fall, der das Land über Monate aufwühlte.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

In jenen Sommertagen gingen im deutschen Fußball gleich zwei Illusionen zu Bruch. Die eine, als Weltmeister unschlagbar zu sein. Und die andere: als unschlagbarer Meister auch der Integration in diesem Land zu gelten. Rein sportlich hatte man, hochmütig und geblendet vom eigenen Erfolg, internationale Entwicklungen einfach nur verschlafen. Gesellschaftspolitisch erwies sich jedoch das Credo des Verbandes, auf dem Fußballplatz zusammenzuführen, was in der Gesellschaft auseinanderstrebt, als heillose Überforderung. Der Zusammenprall mit der Wirklichkeit auf und jenseits des Spielfelds, den der deutsche Fußball in jenen Tagen erlebte, war hart. Der härteste der vergangenen Jahre und Jahrzehnte.

Ob der deutsche Fußball aus diesem doppelten Absturz etwas gelernt hat, lässt sich, zumindest was das Sportliche angeht, noch nicht abschließend sagen. Dieser Reality-Check ist zusammen mit der EM um ein Jahr verschoben. Gesellschaftspolitisch kann man jedoch schon heute feststellen: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den „Fall Özil“ vollständig verdrängt. Und klammert sich weiter an die Vorstellung, er besäße die Kompetenz und die Kraft, auf dem Fußballplatz die vielfältigen Spaltungen, die unsere Gesellschaft immer stärker prägen, überwinden zu können. Doch das ist Wunschdenken.

Der Konflikt ist nicht verarbeitet. Ein dunkler Schatten im deutschen (Fußball-)Selbstverständnis, der zum Ansehens- und Identifikationsverlust der Nationalelf sowie des DFB erheblich beigetragen hat. Und vor allem unter jungen Kickern mit türkischem, arabischem und damit meist muslimischem Hintergrund bis heute nachwirkt. Mesut Özil selbst, einer der größten Fußballer, den Deutschland hervorgebracht hat, wurde in diesem Land zum Vergessenen. Es ist, als ob Özil nie dagewesen wäre.

Doch bei allem, was im Verband falsch gelaufen ist, und das war eine Menge, kann man im Rückblick auch konstatieren: Die Widersprüchlichkeiten waren nicht aufzulösen. Und sie waren mächtiger, als es der Fußball wahrhaben wollte. Ein gordischer Knoten, den im DFB niemand zerschlagen konnte. Auch diese Erkenntnis scheint für den Verband bis heute nur schwer zu ertragen.

Jeder der folgenden Sätze innerhalb dieser Geschichte des Scheiterns ist auch eine ganz eigene Geschichte: Ein in Gelsenkirchen geborener Junge, der sich trotz Anfeindungen aus dem Herkunftsland seiner Eltern gegen die türkische und für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, hilft mit, Deutschland zum Weltmeister zu machen. Ein Fußball-Millionär, der von der Bundeskanzlerin mit einem Handschlag in der Kabine zu einer Symbolfigur gelungener Integration gemacht wird, unterstützt einige Jahre später einen autokratischen Staatspräsidenten in der Türkei, der Menschenrechte mit Füßen tritt und die deutsche Kanzlerin in die Nähe von Nazis rückt. Ein begnadeter Fußballer, der von seinem ersten bis zum 92. Länderspiel auf öffentlichen Plattformen von Deutschen aus allen Schichten nicht als Deutscher anerkannt wird, die ihn fast ein Jahrzehnt lang abwerten, beleidigen, diskriminieren und rassistisch attackieren, ob als Muselmann, Kameltreiber oder ewigen Türken – und der diesen Rassismus und alle Respektlosigkeiten, die er viele Jahre lang ertragen hat, genau in dem Moment als Grund für seinen Rücktritt anführt, als ihm von Demokraten der Verrat an demokratischen Werten vorgeworfen wird.