Fußball-Nationalmannschaft : Warum Toni Kroos unangreifbar und ungreifbar ist

Dass Toni Kroos jemand ist, der eher mal aus dem Bild verschwindet, als sich in den Vordergrund zu drängen, weiß man spätestens seit der Dokumentation über ihn, die im vergangenen Jahr in die Kinos kam und kürzlich ihre Fernsehpremiere hatte. Da suchen seine Berater vergeblich nach Aufnahmen, die Kroos in der Triumphnacht von Rio de Janeiro mit den Händen am WM-Pokal oder zumindest in der Nähe der Kanzlerin und des Bundespräsidenten zeigten.

Kroos, der Mann im Zentrum des Spiels, schrumpft auf den Bildern danach oft zur Randfigur, das war auch nach den Triumphen mit Real Madrid in der Champions League so. Und ein bisschen auch am Montag. Nicht Kroos erschien zur Pressekonferenz vor dem Nations-League-Duell mit der Schweiz an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und in der ARD), das sein 100. Länderspiel sein wird, sondern Leon Goretzka.