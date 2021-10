Deutsche Nationalmannschaft : Weltklasse ist woanders

Das 2:1 gegen Rumänien am Freitagabend war das vierte Spiel unter Hansi Flick, und am Ende stand für den neuen Bundestrainer dank eines Treffers von Thomas Müller der vierte Sieg im vierten Spiel. Doch wo die deutsche Nationalmannschaft im Herbst 2021 tatsächlich steht, lässt sich trotz der Anfangserfolge nicht sagen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin.

Das hat mehrere Gründe, und einer davon wird in der Freude über den neuen Bundestrainer und die gute Stimmung in und um das Team weitgehend ausgeblendet: dass die real existierende Weltspitze, zu der der viermalige Weltmeister von gestern und vorgestern bei der Weltmeisterschaft 2022 erst wieder aufschließen will, in diesen Tagen buchstäblich in einer anderen Liga spielt. In einer, zu der die Deutschen keinen Zutritt haben, weil sie seit Jahren zu schlecht dafür sind, um genau zu sein: zur Finalrunde der hierzulande viel geschmähten Nations League.