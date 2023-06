Aktualisiert am

Gegen England muss ein Sieg her. Ansonsten fahren die Deutschen und Trainer Antonio Di Salvo nach der Vorrunde heim. Bild: dpa

In dieser Woche kam es im Teamhotel der deutschen U-21-Nationalmannschaft direkt am Steinstrand von Batumi am Schwarzen Meer zu einem interessanten Missverständnis. Rudi Völler, der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), stand vor einer Werbetafel, gab ein Interview, und als ein Reporter eine Frage zum Rückhalt des Trainers beim Verband stellte, brach Völler das Gespräch verärgert ab.

Er dachte, es gehe schon wieder um Hansi Flick, den Chefcoach der A-Nationalmannschaft, dessen Entlassung zuletzt von unterschiedlichen Experten und Kommentatoren in Betracht gezogen worden war. Erst als klar wurde, dass sich die Frage auf Antonio Di Salvo bezog, der an diesem Mittwoch mit seiner U 21 im dritten Gruppenspiel der Junioren-EM auf England (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur U-21-EM, bei Sat.1 und ran.de) trifft, kehrte Völler doch vor die Kameras zurück und sagte: „Das ist Profifußball auch im Jugendbereich: Wenn du kurz vor dem Ausscheiden bist, dass dann alles ein bisschen hinterfragt wird, ist ganz normal. Da kann auch der Toni gut mit umgehen. Wir haben ja den Vertrag mit ihm verlängert, weil er ein sehr, sehr guter Trainer ist.“