Löws Anspruch : Wirklich Halbfinale?

Halbfinale, mindestens? So forsch hat man den Bundestrainer lange nicht gehört, zuletzt war Joachim Löw eher durch eine gewisse Ambitionslosigkeit aufgefallen, was die Ergebnisse der Gegenwart angeht. Der Vorgriff auf eine glänzende, vielleicht sogar goldene Zukunft kam daher ziemlich überraschend am Dienstagabend, zumal ein 3:3 gegen die Schweiz nicht unbedingt der Stoff ist, aus dem die Träume der Fußballnation sind.

Es klang beinahe nach verkehrter Fußballwelt, wie Schweizer und Deutsche über dieses Resultat redeten: Hier Löw und seine Spieler, die ihm so viel Gutes abgewinnen wollten, dort der Schweizer Torwart Sommer, den die verpasste Siegchance kräftig wurmte. Wer ist hier nochmal der kleinere der Nachbarn?