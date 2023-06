Aktualisiert am

Wird das so noch etwas mit dem DFB-Team?

Nationalelf im Krisenmodus : Wird das so noch etwas mit dem DFB-Team?

Kaum Mumm, maue Leistungen und dazu ein Bundestrainer als „ärmste Sau“: Das DFB-Team torkelt in Richtung Heim-EM und verspielt weiter Vertrauen. Wie es wieder besser werden soll, bleibt vorerst ein Rätsel.

Die Vertrauensfrage ist die Notbremse der Demokratie. Regierungen stellen sie, um zu klären, ob ihre Parlamente in Krisenzeiten noch hinter ihnen stehen. Fehlt die Rückendeckung, folgt zumeist der Rücktritt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft möchte seit dem Debakel bei der arg überladenen Weltmeisterschaft im Qatar eigentlich sehr gerne nur sehr wenig zu tun haben mit derlei politischen Termini. Das indes gelingt schwerlich, wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum 1000. Länderspiel zuletzt die Ukrainer auf dem Rasen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Tribüne auf die Gästeliste setzt.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Und das gelingt noch weniger, wenn die sportlichen Darbietungen auf einem so geringen Niveau sind, dass dieses noch unter dem der vermaledeiten Wochen in der Wüste liegt und jede Hoffnung auf Besserung immer wieder aufs Neue erschüttert. Seither gab es einen Sieg, beim 2:0 gegen Peru, ein Unentschieden, 3:3 gegen die Ukraine, und drei Niederlagen, gegen Belgien (2:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2).