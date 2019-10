DFB-Team vor Estland-Partie : Stark stößt sich an Tischkante – und fällt aus

Innenverteidiger Niklas Stark fällt auch für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Estland am Sonntag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur EM-Qualifikation und bei RTL) aus. Der Abwehrspieler von Bundesliga-Verein Hertha BSC hatte bereits sein angekündigtes Länderspieldebüt gegen Argentinien am Mittwoch wegen eines Magen-Darm-Infektes verpasst. Zudem zog er sich vor der Trainingseinheit am Freitagvormittag im Teamhotel in Dortmund eine Verletzung am linken Unterschenkel zu, die genäht werden musste. Stark ist bereits aus dem DFB-Quartier abgereist.

Sechs Spiele hatte ihn Bundestrainer Joachim Löw zuvor schon auf der Bank schmoren lassen. Damit bleibt der 24 Jahre alte Abwehrspieler der große Pechvogel in der deutschen Nationalmannschaft. Länger als ihn ließ Löw in seiner über 13-jährigen Amtszeit noch keinen Feldspieler zappeln. Für die Lehrgänge im März, Juni und September nominierte der Bundestrainer den Herthaner, doch Stark reiste ohne Länderspiel wieder ab. Lediglich Torhüter René Adler (sieben Spiele) musste länger auf seinen Premieren-Einsatz im DFB-Trikot warten.

„Ich bin relativ ehrgeizig. Natürlich ist man etwas enttäuscht, wenn man ohne Einsatz zurückkehrt“, hatte Stark nach den Länderspielen im September gegen die Niederlande und in Nordirland erklärt. Die Enttäuschung dürfte nun mindestens genauso groß sein.