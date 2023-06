Als Rudi Völler am 20. Januar als neuer Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgestellt wurde, schien die gute alte Zeit zurück. Nach der dunklen Wolke, die sein Vorgänger Oliver Bierhoff einst über der ersten Mannschaft der Nation gesehen hatte, sollte Völler nach enttäuschenden Turnieren vor der Europameisterschaft 2024 für Aufheiterung sorgen, intern, aber vor allem auch extern. Kein Wunder, dass er zu Beginn seines neuen Jobs auf „schönes Wetter wie 2006“ hoffte. Sommermärchen, Sonne, so schön war es einst: Völlers Vorhersage wärmte jedenfalls viele Zuhörer an diesem grauen Januarmorgen.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Fast unbemerkt davon hatte Völler aber auch eine schlechte Prognose parat. Sie sollte nicht diesen Sommer betreffen, auch nicht den im kommenden Jahr, wenn sich die besten Fußballmannschaften des Kontinents in Deutschland zur Europameisterschaft treffen. Auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada meinte Völler noch nicht, als er fragte: „Was wird in sechs, acht, zehn Jahren sein?“ Er gab die betrübliche Antwort gleich selbst: „Man muss sich Sorgen machen, wie es danach aussieht.“ Damals bezog sich der neue Sportdirektor auf die nächste Generation der Nationalspieler.

Nicht einmal ein halbes Jahr nach Völlers Vorhersage muss der Zeithorizont, den er seinerzeit vorgab, womöglich noch einmal neu justiert werden. Nach nur einem Sieg, einem Unentschieden, aber drei Niederlagen seit dem Debakel bei der Weltmeisterschaft in Qatar stellt sich die Frage nach deutscher Fußballqualität nicht erst in Jahren, sondern ganz akut. 2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen und nun 0:2 gegen Kolumbien. Spätestens seit Dienstagabend drängt sich ein schlimmer Verdacht auf: Kann es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vielleicht schon jetzt gar nicht mehr besser?

„Das ist in die Hose gegangen“

Die aktuellen Ausführungen von Völler tendieren in diese Richtung. „Nach den drei Spielen muss man sagen, dass die Qualität nicht die allergrößte ist wie vor einigen Jahren“, sagte er bei RTL. „Das Gesamtpaket der drei Spiele war zu wenig.“ Es seien einige Spieler dabei gewesen, „die werden wir im September nicht mehr sehen. Der ein oder andere ist an seine Grenzen gekommen.“ Es fehle an Topqualität. Ein Vorwurf an den Bundestrainer sollte das nicht sein. „Am Ende muss man sagen, ist Hansi Flick so ein bisschen die ärmste Sau. Er versucht ja alles, dass wir erfolgreich sind, er probiert ein bisschen was aus.“

Ein bisschen – oder ein bisschen viel? Flick hatte die drei Länderspiele im Juni zum Experimentierfeld deklariert. Die größte Versuchsanordnung baute er für die Defensive auf. Statt in einer Viererkette sollte mit drei Spielern in letzter Reihe vor dem Torwart verteidigt werden. Sowohl gegen die Ukraine als auch gegen Kolumbien brach der Bundestrainer das Experiment vor Spielende ab, sodass nicht nur Emre Can, den Flick diesmal aus dem Mittelfeld in den mittleren Part der Abwehrreihe versetzte, sagte: „Wir haben etwas ausprobiert. Das ist in die Hose gegangen. Wir können nicht leicht die Dreierkette spielen. Uns liegt die Viererkette besser.“