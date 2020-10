Nationalspieler Robin Gosens : „Die größte Negativerfahrung meines Lebens“

Robin Gosens erlebte in Bergamo den Horror der Pandemie. Nun reist einer der ungewöhnlichsten Spieler der Nationalelf mit gemischten Gefühlen zum Spiel in der Nations League nach Kiew.

Es gibt nicht viele Nationalspieler, die den Schrecken der Pandemie konkreter erlebt haben als Robin Gosens. In den Tagen, als Militärfahrzeuge Leichen durch Bergamo transportierten, saß er genau dort in seiner Wohnung. Es war gespenstisch, die Stille draußen in den leergefegten Straßen wurde nur durchbrochen von den Sirenen der Krankenwagen und dem Knattern der Hubschrauber über der Stadt. „Das war die größte Negativerfahrung meines Lebens“, sagt Gosens, der inzwischen zum Nationalspieler avancierte und zu den interessantesten Figuren im Team von Bundestrainer Joachim Löw zählt. Kein Wunder, dass er nun mit einem „riesengroßen Sack voller Respekt“ ins Risikogebiet nach Kiew fliegt, wo die DFB-Elf am Samstagabend (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und in der ARD) zur Nations-League-Partie gegen die Ukraine antritt.

Angst habe er aber nicht, versichert er vor dem Abflug in Köln, die Sache werde schon gutgehen. So wie sich fast alles irgendwie zusammenfügt im Leben dieses Fußballspielers, der den Traum von einer Profikarriere eigentlich längst aufgegeben hatte. Noch in seiner ersten Saison im Erwachsenenfußball kickte er zum Spaß in der Niederrheinliga beim VfL Rhede, jetzt, sechs Jahre später, ist er in den Höhen des internationalen Spitzenfußballs angekommen.