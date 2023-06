An diesem Wochenende, an dem Beobachter und Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft kritischer und skeptischer als sonst darüber diskutierten, warum diese zu viele Tore zulässt und zu wenige Tore schießt, schickte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Mann in die Diskussion, der das kaum ändern können wird. Und vermutlich ist das schon im Wesentlichen das, was den Sportdirektor Rudi Völler für den DFB momentan relativ wertvoll macht.

Er wählt nicht die Spieler. Er wählt nicht das System. Und er wählt, wenn er denn darüber spricht, nicht ein Wort wie den abkippenden Sechser (wobei der, nebenbei gesagt, der Mannschaft ganz gut täte). Man könnte das alles auch so sagen: Die Rudivöllerei soll das Ibuprofen für den durchschnittlichen deutschen Fußballfan sein. Sie soll Ärger und Sorgen schnell stillen. Und an diesem Wochenende waren Ärger und Sorgen größer als sonst.

Am Samstag redete Völler daher mit der „Bild“, dem in der deutschen Fußballwelt einflussreichsten Medium, das dem DFB eine „Flick-Krise“ diagnostiziert hat. Am Sonntag redete er in Frankfurt dann mit allen möglichen Reporterinnen und Reportern. Es ging um das 3:3 gegen die Ukraine. Es ging um das 0:1 gegen Polen. Und es ging um die große Frage, die sich seit diesen Spielen stellt: Ist Hansi Flick der Trainer, der das deutsche Team im Sommer 2024 in die Heim-Europameisterschaft führen sollte?

„Das ist doch eine große Gabe“

„Guten Morgen alle miteinander an diesem sonnigen Sonntag“, völlerte Völler los und sprach dann über diese Woche, die für den DFB doch recht finster war. „Dass es Diskussionen gibt, über die Spielweise, über die Taktik und vor allem auch über die Ergebnisse, ist a logisch, und dem müssen wir uns auch stellen.“ An diesem Tag stellte er sich – und sprach dann doch sehr viel über den Trainer. Er erinnerte an die Hypothek der Weltmeisterschaft, die dieser habe (und er erinnerte bei der Gelegenheit gleich noch daran, dass er selbst bei jener Weltmeisterschaft ja noch nicht dabei war).

Er erinnerte an die Entscheidung des DFB-Präsidiums um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, an Flick als Bundestrainer festzuhalten, die aus seiner Sicht die „absolut richtige“ gewesen sei. Und er erinnerte an ein Telefonat, dass er selbst, als er dann dabei war, mit Flick geführt und einen „Top-Trainer“ erlebt habe. „Er hat reflektiert. Er hat sich hinterfragt. Er hat genau das gemacht, was man macht in so einer Situation. (…) Er ist von seinem Gedankengut abgekommen, wie es jahrelang auch bei den Bayern gemacht hat, um mit dem Spielermaterial, das er zur Verfügung hat, das Bestmögliche herauszuholen. Das ist doch eine große Gabe, die ein Trainer hat – zu sagen: Was kann ich tun? Was können wir besser machen?“

Man wolle die Menschen wieder mitnehmen. Klar, das mit dem Experimentieren mit Spielern und System, das können alle so sehen, wie sie wollen, doch ohne das „hätten wir den wunderbaren Fußballer Malick Thiaw nicht erleben dürfen“. Und als seine wesentlichen Sätze („Hansi Flick ist ein absoluter Top-Trainer“, „Wir müssen die Menschen wieder mitnehmen“) sich schon wiederholten, schloss Rudi Völler seine Verteidigungsrede so ab: „Ich bin immer noch optimistisch, dass wir das hinbekommen. Am besten am Dienstag direkt mit einem Sieg.“