Mit tieferen und tiefsten Tiefpunkten kennt Rudi Völler sich aus, er war schließlich als Teamchef mittendrin, als der deutsche Fußball der bitteren Wahrheit ins Auge blicken musste: dass er so keine Zukunft mehr besitzt. Mit dem damaligen Niveau hat die Krise von heute nichts zu tun, und dennoch war es in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert, dass und wie Völler am Dienstagabend, ein knappes Jahr vor der Heim-Europameisterschaft, die Qualitätsfrage in der Nationalmannschaft zum Thema machte.

Vermutlich war die Absicht eher ein Ablenkungsmanöver nach dem 0:2 gegen Kolumbien: Er versuchte, den Bundestrainer zu schützen, den er „die ärmste Sau“ nannte, weil er mit diesen Spielern arbeiten müsse. Doch im Grunde gelang ihm nicht mal das.

Deutscher Fußball steht nackt da

Schließlich schwärmte Hansi Flick selbst bis zuletzt immer wieder von der Qualität, die in dieser Mannschaft stecke. Und dass Völler als DFB-Sportdirektor auf emotionale Völler-Art ankündigte, im September werden einige Spieler nicht mehr dabei sein, war etwas, das doch eigentlich in den Kompetenzbereich des Bundestrainers gehört.

So hinterließ nicht nur die Nationalmannschaft, sondern gleich auch noch die Führungsebene des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein verstörendes Bild, als sich alle in die Sommerpause verabschiedeten. Mit schwarzem Humor könnte man es auch so sagen: An einem Tag, an dem es für viele eine gute Nachricht war, dass das Maskottchen für die Heim-EM (anders als bei der WM 2006) eine Hose trägt, steht der deutsche Fußball ziemlich nackt da.

Ein einziges Rätsel

In der Sache liegt Völler gar nicht so verkehrt: Es fehlt dieser Mannschaft, vielleicht dieser Generation insgesamt, an Qualität, auf einzelnen Positionen sowieso, das ist bekannt, aber auch sonst, wenn man Qualität nicht nur als Ausdruck des fußballerischen Talents begreift, sondern als Summe der Fähigkeiten, die es braucht, um in einem Turnier und gegen Widerstände etwas zu erreichen. Das heißt nicht, dass die deutsche Mannschaft nicht Europameister werden kann, es heißt aber, dass dafür einige günstige Umstände zusammenkommen müssen. Dazu gehört auch, dass sie einen Trainer hat, der das Richtige tut.

Und damit zur unbequemen Frage, die Völler sich in Wahrheit stellen muss: Ob es im Sinne des großen Ganzen – der seltenen Chance eines Heimturniers – zu vertreten ist, dass der Bundestrainer noch dabei ist, wenn die Mannschaft sich zu den Herbst-Länderspielen gegen Japan und Frankreich trifft.

Im Moment fällt es jedenfalls schwer, daran zu glauben, warum im September und danach plötzlich alles aufgehen soll, nachdem jetzt so vieles völlig schiefgegangen ist. Auch Flick selbst vermochte am Dienstag nicht im Ansatz, diese Hoffnung konkret mit Inhalt zu füllen.

Im Prinzip hatte er ja zuletzt das Richtige im Sinn, als er Süle anzählte, etwa, um die Bequemlichkeit zu vertreiben, oder auch mit dem Wunsch, das System stärker an die Qualität der vorhandenen Spieler anzupassen – der Impuls hinter der Versuchsreihe mit der Dreierkette.

Aber warum er mit der Nationalmannschaft arbeitete, als würde er bei null beginnen, als hätte er diese Spieler noch nie gesehen, anstatt das Naheliegende zu tun: auf der Basis bestehender Stärken dosiert zu testen – das ist ein einziges Rätsel.

Mehr zum Thema 1/

So jedenfalls hat er der Mannschaft jede Sicherheit und nebenbei dem Publikum die Stimmung weggecoacht, auch wenn die atmosphärische Quittung in Gelsenkirchen noch vergleichsweise dezent ausfiel. An einem Tiefpunkt war der deutsche Fußball schon nach dem Aus in Qatar. Dieser aber fühlt sich noch mal tiefer an.