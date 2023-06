Eigentlich sollte es beim DFB-Team nach dem WM-Debakel in Qatar weniger um Politik und mehr um Sport gehen. Dass das nicht ganz klappt, liegt nicht nur an der Wahl des Gegners beim 1000. Länderspiel.

Dass Sport und Politik sich kaum trennen lassen, ist keine neue Erkenntnis. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vollzog daher in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Kehrtwende. Nachdem der Sport bei der Weltmeisterschaft in Qatar zu kurz kam, weil lange vor allem über Politik geredet wurde, soll es rund um die erste Mannschaft des Verbandes doch bitteschön ruhiger werden um „diese Dinge“, wie sie Bundestrainer Hansi Flick zuletzt einfach nannte.

Dass Sport und Politik nun doch wieder eine untrennbare Verbindung eingehen, hat sich der DFB indes selbst zuzuschreiben. Für das 1000. Länderspiel der Männermannschaft, das aufgrund des sportlichen Desasters nicht im Halbfinale der WM stattfand, sondern nun erst mehr als ein halbes Jahr danach, hat sich der Verband die Ukraine als Gegner ausgesucht, auch wenn DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag sagte: „Wir spielen in diesem Spiel mehr mit der Ukraine als gegen die Ukraine.“

Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in dem Land – das seit Februar 2022 unter dem russischen Angriffskrieg leidet –, sei die Partie am Montag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und im ZDF) ein „Zeichen von Solidarität und Unterstützung. Dieses Spiel ist für mich ein echtes Statement“. 1000 geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche samt Begleitung wurden vom DFB eingeladen. An erster Stelle der Gästeliste steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – mehr Politik geht kaum. All das zum Jubiläum erfüllte den früheren SPD-Staatssekretär Neuendorf mit sicht- und hörbarem Stolz.

„Kein dauerhafter DFB-Bann“

Ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land bespielt die Wahl der Ukraine aber nicht nur das Feld der Weltpolitik. Den Spielort Bremen ließ der DFB mehr als elf Jahre links liegen. 2014 entzog der Verband der Stadt sogar ein Spiel, weil der Bremer Senat von der Deutschen Fußball Liga eine Beteiligung an Polizeikosten bei Risikospielen fordert.

Die „politischen Differenzen“, die seit Jahren auch vor Gerichten ausgetragen werden, sind nicht gelöst, doch „wir wollen nicht, dass die fußballbegeisterte Region dauerhaft mit einem Bann vom DFB belegt wird“, sagte Neuendorf. Da sich der Verband auf die Fans zubewegen möchte, sei das ein Signal. Gleiches gelte für die frühere Anstoßzeit als sonst.

Damit der Sport bei all der Symbolpolitik nicht zu kurz kommt, hatte der DFB, der die Verträge mit U-21-Trainer Antonio Di Salvo und Kotrainer Hermann Gerland am Freitag bis Mitte 2025 verlängerte, Rudi Völler neben Neuendorf platziert. Dem Sportdirektor waren die politischen Debatten um die Nationalmannschaft längst zu bunt geworden.

Eine erste Amtshandlung Völlers war, das Farbspektrum am Oberarm des Kapitäns auf Schwarz-Rot-Gold zu verringern. Völler widersprach dann auch Neuendorf, dass die Ukraine eher Mit- denn Gegenspieler sei. „Unser Präsident ist sehr diplomatisch, das ist in der Politik so“, sagte er. Aber: „Das wird kein richtiges Freundschaftsspiel.“