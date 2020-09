Fußball-Nationalmannschaft : „Ich bin angepisst“

Seit dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland „fremdeln“ die deutschen Fußballfans etwas mit ihrer Nationalmannschaft – und nach Lage der Dinge wird sich diese emotionale Abnabelung nach Auftritten wie nun in der Nations League erst gegen Spanien und am Sonntag gegen die Schweiz noch fortsetzen. Beide Spiele endeten 1:1, in beiden Partien blieb jeweils der Vorteil einer 1:0-Führung ungenutzt – und beide Begegnungen warfen Fragen auf: Wie will die Nationalmannschaft eigentlich spielen? Und was könnten die Erkenntnisse sein, die Bundestrainer Joachim Löw auch nach dem Remis in Basel mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr gewonnen haben will?

289 Tage hatte die Nationalmannschaft wegen der Corona-Pandemie kein Spiel bestritten, und nun blieb nach nur zwei Partien vor allem schon wieder ein weiterer Imageschaden zurück. Dass der Tross des deutschen Fußball-Bundes die rund 260 Kil0meter zwischen dem Trainingslager in Stuttgart und dem „Joggeli“ genannten Stadion in Basel mit einem Charterflug zurücklegte und nicht mit dem Mannschaftsbus, brachte dem Verband viel Spott ein. Daran änderte auch die nach dem Spiel nachgereichte Begründung nichts, ganz im Gegenteil.

Der Zug als Transportmittel sei wegen der Corona-Hygieneregeln nicht infrage gekommen, sagte Pressesprecher Jens Grittner. Durch das auf der Route nötige Umsteigen hätten die Spieler zu viele Kontakte außerhalb des Mannschaftskreises gehabt. Eine Anreise mit dem Bus sei aus Regenerationsgründen für die Spieler nicht möglich gewesen, da zwei- bis dreistündiges Sitzen ihre Fitness und Gesundheit gefährdet hätten. Und schon war der Vorwurf, Fußballprofis seien arg verwöhnte Zeitgenossen, die in ihrer eigenen Welt lebten und deren Blick auf die Welt sich nur um sich selbst dreht, wieder zurück.

Dahin war damit die Wirkung der sorgsam geplanten Image-Aktion zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Die Nationalmannschaft spendete nach der Begegnung mit Blick auf das EM- und Olympia-Jahr 2021 für jeden gelaufenen Kilometer 2021 Euro für die deutsche Sporthilfe. Bei 116,7 Kilometern kam so die stolze Summe von 235.851 Euro zusammen. Damit sollte die Wertschätzung gegenüber den anderen Sportarten ausgedrückt werden, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft in im Schatten von „König“ Fußball stehen. Die Kritik an der Anreise aber stand im Mittelpunkt. „Das hätte man besser lösen können“, sagte der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker, neben seiner Tätigkeit als Leiter der Fußball-Akademie von Arsenal London auch als Experte beim ZDF tätig, und fügte noch ein „müssen“ hinzu.

Das galt indes nicht nur für die Organisation der Anreise sondern auch für das Treiben der Nationalmannschaft auf dem Rasen. Dass seine Mannschaft zu diesem frühen Stadium der gerade erst beginnenden Saison körperlich noch längst nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sei, hatte Löw mehrfach in diesen Tagen thematisiert – dass er ihr dann aber jeweils die besonders kraftraubende Taktik einer Manndeckung über den gesamten Platz verordnete, erschien einigermaßen rätselhaft. „Das haben wir so in der Form noch nie gemacht, aber ich wollte es genau in diesen Spielen machen“, sagte Löw. Mit einer nichteingespielten Mannschaft, die vor allem auf die Akteure von Bayern München und RB Leipzig verzichten musste, und die in dieser Zusammenstellung vermutlich nie wieder auflaufen wird. Nicht ganz überraschend zerfaserte das deutsche Spiel in beiden Begegnungen mit zunehmender Dauer wegen des Kraftverlustes immer mehr. „Was wirklich ärgerlich ist: Dass wir uns mit den guten Chancen, die wir hatten, nicht belohnt haben, nicht das zweite Tor machen. Das war in beiden Spielen das Problem“, sagte Löw.

Seine beiden renommiertesten Spieler sahen die Dinge etwas kritischer und weniger eingefärbt. „Wenn du den Ball vorne hast, dann musst du ihn auch behaupten", sagte der Schütze des Führungstreffers aus der 14. Minute, Ilkay Gündogan. So aber „schwimmst du die letzten zehn, 20 Minuten und hast noch Glück, dass du hier mit einem Punkt rausgehst. Ich bin auch ein bisschen angepisst.“ Schließlich war die Schweiz nach dem Ausgleich durch Widmer (58.) dem Sieg deutlich näher gewesen. Interims-Kapitän Toni Kroos sah es deshalb ähnlich wie sein Kollege im Mittelfeld. „Es war leider ähnlich wie gegen Spanien, da können wir definitiv daran arbeiten, dass wir da mehr Lösungen haben und als Mannschaft mehr Selbstvertrauen.“

Und so blieb am Ende nur eine Erkenntnis, für die aber überhaupt keine Länderspiele nötig gewesen. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen die beiden topgesetzten Torhüter für ein großes Turnier ausfallen würden, wäre die Nationalmannschaft gut gewappnet. Sowohl Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt gegen Spanien als auch nun Bernd Leno von Arsenal London machten ihre Sache gut. Dass dies aber die Quintessenz dieser beiden Spiele in der Nations League ist, spricht für sich. Fans gewinnt die Nationalmannschaft so nicht zurück.