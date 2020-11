Nations League in Leipzig : Deutschem Länderspiel droht nach Corona-Wirbel die Absage

Das Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine steht nach fünf positiven Corona-Tests beim Gegner plötzlich auf der Kippe. Die beunruhigende Nachricht sorgte am Freitagabend auch im deutschen Teamhotel für große Betriebsamkeit und Sorge vor einem möglichen Ausfall der Nations-League-Partie am Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF) in Leipzig. Wie der einstige Starstürmer und heutige Coach der Ukrainer, Andrej Schewtschenko, bestätigte, wurden vier Spieler und der Manager des Teams nach der Ankunft in Deutschland positiv getestet.

Nations League Liveticker

„Wir sind heute zum Training angekommen. Diese vier Spieler blieben im Hotel, sie sind isoliert. Morgen wartet ein weiterer Test auf uns. Bisher warten wir auf Informationen über das Spiel, insbesondere von der Uefa“, sagte Schewtschenko. Unter den positiv getesteten Profis ist auch der frühere Dortmunder Andrej Jarmolenko, wie der ukrainische Verband bestätigte. Am Abend war das Teamhotel der Ukraine von der Polizei in der Innenstadt abgesperrt.

Joachim Löw setzte trotz der schlechten Nachricht die Vorbereitungen auf die wichtige Begegnung am Freitagabend unverändert fort – denn eine Absage ist nur die letzte Option in den Uefa-Regularien. Wie der DFB bestätigte, startet die deutsche Auswahl mit dem üblichen Anschwitzen nach dem Frühstück im Teamhotel in den Spieltag. Um die Mittagszeit hat Löw eine erste Mannschaftssitzung geplant.

Die Mannschaft der Ukraine wurde am Samstagvormittag nochmals getestet werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird gegen 12.30 Uhr mit einer Erklärung der Behörden gerechnet. Stehen zwölf Feldspieler und ein Torwart zur Verfügung, soll gespielt werden. Die Entscheidung über eine mögliche Quarantäne für das ganze Team liegt allerdings letztlich beim Gesundheitsamt Leipzig. Das ordnete bisher zumindest keine Gruppen-Quarantäne für den gesamten Tross an. Nach den Ergebnissen der Samstagstests fällt die Entscheidung über das Spiel.

Sollte das Spiel ausfallen, dürfte die DFB-Elf von der Uefa-Disziplinarkommission zum Sieger am Grünen Tisch erklärt werden. Nur wenn die Schuldfrage für eine Absage nicht zu klären ist, entscheidet das Los über den Sieger. Einen realistischen Ersatztermin für das Spiel gibt es nicht. Bei der DFB-Elf waren bislang alle Tests negativ ausgefallen. Noch am Nachmittag hatte Timo Werner gesagt, dass er sich keine größeren Sorgen vor positiven Tests mache.

Vor dem Corona-Wirbel hatte Löw die volle Konzentration auf das Spiel ausgerufen. Den möglichen Gruppensieg in der Nations League als erstem EM-Mutmacher wollte er noch nicht in Betracht ziehen. „Ein Sieg am Samstag, das ist der einzige Schritt, den ich machen will“, sagte der Bundestrainer. Mit Rekordmann Manuel Neuer und der Power seines wieder vereinten Turbo-Sturms mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Leipzig-Rückkehrer Werner soll der Fußball-Nationalmannschaft nach den schwierigen Wochen vor allem ein Konsolidierungsschritt gelingen. Erst dann will sich Löw dem Showdown am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF) in Sevilla gegen Spanien widmen.