Schiedsrichterin Rafalski : „Das war eine riesige Auszeichnung“

Katrin Rafalski war bei der Europameisterschaft der Frauen in England und pfeift auch im Profibereich der Herren. Vom DFB wird sie ausgezeichnet, dabei fühlt sie sich in einer Nebenrolle wohler.

Auch einige Wochen nach der Europameisterschaft erinnert sich Katrin Rafalski an eine Szene, die die meisten Fans längst vergessen haben dürften. England gegen Norwegen, die 15. Minute der Vorrundenpartie: Die Linienrichterin sah eine Abseitsstellung, die es nicht gab. Wortwörtlich „weggewunken“ habe sie den regulären Treffer der Engländerin Lauren Hemp zum zwischenzeitlichen 2:0. „Zum Glück hat der Videoassistent das Tor gerettet“, sagt Rafalski, die sich trotz des Fauxpas in die erste Reihe der deutschen Unparteiischen vorgearbeitet hat. Der DFB zeichnete sie im Sommer als „Schiedsrichterin des Jahres“ aus, zum zweiten Mal nach 2015.

Was für Spielerinnen Titel und Trophäen, sind für Unparteiische Einsätze bei großen Turnieren und besonderen Partien. Rafalski, seit ihrem 14. Lebensjahr als Schiedsrichterin aktiv, war bei Weltmeisterschaften und Olympia, 2013 leitete sie das DFB-Pokalfinale – und nun das Bundesliga-Auftaktspiel. Viel mehr geht nicht. „Eine riesige Auszeichnung“, sei es gewesen, „bei diesem Spiel dabei zu sein, vor dieser Kulisse“.

Völlig unaufgeregt

Mehr als 23.000 Zuschauer machten aus dem torlosen Remis zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München ein stimmungsvolles Rekordspiel – mehr Fans hatten noch nie ein Spiel in der Frauen-Bundesliga verfolgt. Teilweise habe sie über ihr Headset eher die Zuschauer als die Stimmen ihrer Assistentinnen gehört. „Die Lautstärke kennen wir gar nicht von Bundesligaspielen“, sagt Rafalski der F.A.Z.

Völlig unaufgeregt verrichtete die für den nordhessischen TSV Besse pfeifende Unparteiische ihren Dienst: in der ersten Halbzeit etwa, als Bayern-Spielerin Giulia Gwinn verletzt zu Boden sank und Rafalski schnell medizinische Hilfe von der Münchner Bank orderte. Oder wenige Minuten vor Spielende, als sie es nach einem Handspiel Laura Feiersingers bei einer Ermahnung sowie einem ernsten Blick für die Frankfurterin beließ, anstatt eine Karte zu ziehen.

Aufregung, gar Hektik in dem mit Spannung erwarteten ersten Bundesligaspiel nach der Europameisterschaft? Zwei Gelbe Karten reichten Rafalski, um für Ordnung in der Frankfurter Arena zu sorgen.

Die 40 Jahre alte Unparteiische setzt auf den Dialog. Als „sehr offen“ erlebt Tanja Pawollek die Schiedsrichterin. „Katrin spricht viel mit uns. Ihre Entscheidungen kann man dadurch leicht nachvollziehen“, sagt die Frankfurter Spielführerin. Ähnlich sieht es Svenja Huth: „Sie regelt viele Situationen auf dem Feld mit ihrer großen Erfahrung, nimmt die Spielerinnen ernst und kommuniziert auf Augenhöhe.“ Das Urteil der Wolfsburgerin, die die deutsche Nationalmannschaft im EM-Finale als Kapitänin aufs Feld führte: „eine starke Persönlichkeit und absolute Bereicherung für die Frauen-Bundesliga.“

Lieber in der Nebenrolle

Rafalskis Einsatz beim Auftakt war gleich aus zwei Gründen bemerkenswert. Wirklich gern im Rampenlicht steht sie nicht. Interviews mit ihr haben Seltenheitswert, anders als der bei den Männern ausgezeichnete Deniz Aytekin dürfte sie vielen Fußball-Interessierten eher unbekannt sein. Und: Für das Auftaktspiel hat sie ihr eigentliches Revier aufgegeben – die Seitenlinie.

Rafalski fühlt sich in der Nebenrolle als Assistentin wohler. Sie müsse schließlich nicht die Chefin auf dem Platz sein. In ihrer Paraderolle sorgte sie schon im Herbst 2021 für Aufsehen: Gemeinsam mit Riem Hussein und Christina Biehl bildete sie bei einer Drittligapartie der Männer das erste Schiedsrichterinnen-Gespann im deutschen Profifußball.

Für die hauptberuflich in einer Klinik angestellte Nordhessin war der Sport damals Zubrot – und ist es geblieben. Als röntgentechnische Assistentin sei sie froh, nicht nur an Fußball denken zu müssen. Im Nebenjob wagt Rafalski den Spagat zwischen Stadion und Bolzplatz, zwischen Europameisterschaft und Kreispokal. Denn hin und wieder ist sie in ihrer Heimat noch im Einsatz, fernab des Rampenlichts. „Ich möchte weder dort noch vor vollem Haus einen Fehler machen. Für mich macht das keinen Unterschied“, sagt Rafalski.

Heute nutzt sie Partien in unteren Klassen, um junge Unparteiische in ihrem Gespann anzuleiten. Rafalskis Engagement für den Nachwuchs gilt als einer der Gründe für ihre Auszeichnung. Starallüren hat Dieter Matheiowetz bei seiner besten Kraft jedenfalls noch nie ausgemacht. „Katrin ist sich nicht zu schade, bei uns an der Basis auszuhelfen“, sagt der Schiedsrichterobmann des Schwalm-Eder-Kreises, der nur einmal stutzte: Vor zwei Jahren wollte er sie als Spielleiterin des Kreispokalfinals einsetzen – eine Partie, die höchstens in der Lokalpresse Erwähnung fand.

Mehr zum Thema 1/

Rafalski, auch damals schon mit einem vollen Terminkalender ausgestattet, sagte zu. In den Mittelpunkt drängen wollte sich die hochdekorierte Unparteiische in ihrer Heimat aber auf keinen Fall. Einen Wunsch hatte die Olympia-Teilnehmerin von 2012 vor dem Spiel auf dem Dorfsportplatz im kleinen Örtchen Uttershausen also: Ob es in Ordnung sei, wenn jemand anderes pfeift und sie als Linienrichterin eingesetzt wird?