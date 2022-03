Mein Deutscher Fußball-Bund : „Je weniger altes System im DFB steckt, desto besser“

Oke Göttlich, 46 Jahre, Präsident des FC St. Pauli

Als ich das erste Mal meinen Spielerpass in der Hand hielt, Anfang der Achtzigerjahre beim TSV Sankt Peter-Ording, ist mir sofort das Logo des DFB aufgefallen. Es ist ein Teil meiner Kindheitserinnerung. Dieses Logo gehörte unmittelbar zu dem Sport, den ich seitdem mit Liebe und Leidenschaft verfolge, für den ich mich engagiere. Ein Sport, der seine Sportlerinnen und Sportler in den Mittelpunkt stellen sollte – ganz egal, ob bei den Profis oder den Amateuren. In Wirklichkeit ist das leider nicht so. Je größer eine Organisation ist, desto mehr geht es um Posten, um Macht und, ja, auch um Intrigen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der DFB gerade nicht von anderen Unternehmen.