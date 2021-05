Misstrauensvotum : DFB-Präsident Keller lehnt einen Rücktritt ab

DFB-Präsident Fritz Keller tritt trotz des eindeutigen Misstrauensvotum der Amateurvertreter nicht zurück. Der 64-Jährige bat zwar am Freitag um Entschuldigung. Die Führung des Deutschen Fußball-Bundes will er aber nicht freiwillig aufgeben. „Ich respektiere das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst. Ich bedauere meine affektbeladene Entgleisung zutiefst und bitte erneut um Verzeihung“, wurde Keller in einer DFB-Mitteilung zitiert.

„Ich stelle mich selbstverständlich dem zuständigen Sportgericht und falls nötig dem Bundesgericht, in einem laufenden Verfahren, das nach Aussage des Vorsitzenden noch im Mai abgeschlossen sein soll“, hieß es weiter. Er sei für mehr Transparenz im DFB und seinen Gremien angetreten. „Die bestehenden organisatorischen Herausforderungen des DFB und die dringenden Fragen zur inneren Struktur und Zusammenarbeit in der DFB-Führung müssen jetzt offen angegangen werden. Die Öffentlichkeit verlangt die Aufarbeitung und Klärung der dringlichen Fragen. Ich werde mich den anstehenden Diskussionen nicht entziehen“, sagte Keller.

Es liege ihm am Herzen, „persönlich den Weg zu bereiten, dass der DFB mit der Integrität und Transparenz geführt wird, die der Fußball verdient und die nötig ist, um wieder seine volle gesellschaftliche Kraft zu entfalten.“

Die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände im DFB hatten Keller das Vertrauen entzogen. Keller war nach einem Eklat in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen in Erklärungsnot geraten. Die Ethikkommission beriet über die Aussage Kellers und legte das Resultat am Montag dem DFB-Sportgericht zu einer Entscheidung vor. Auch Generalsekretär Friedrich Curtius war das Vertrauen entzogen worden.

Keller hatte am vorigen Freitag bei einer Präsidiumssitzung Rainer Koch als „Freisler“ bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, gleichgesetzt. Keller hatte daraufhin Koch um Entschuldigung gebeten.

DFB-Vizepräsident Koch wehrt sich derweil gegen Vorwürfe, mit dem Medienberater Kurt Diekmann unsaubere Geschäfte gemacht zu haben. Der langjährige Top-Funktionär des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte in einem umfangreichen Facebook-Eintrag am Freitag entsprechende Medienberichte. Bei der Zusammenarbeit mit Diekmann gehe es „durchgängig meine Person betreffend um völlig legale Vorgänge, die permanent an der Wahrheit vorbei dargestellt werden“, teilte Koch mit, der darüber hinaus einen Fragenkatalog der „Süddeutschen Zeitung“ und seine Antworten dazu veröffentlichte.

Rund um den Machtkampf im DFB mit Präsident Keller hatte es zuletzt kritische Berichte zu Koch und Diekmann gegeben. Der Berater war laut Koch vom DFB engagiert, um von Frühjahr 2019 bis Spätsommer 2020 die Verhandlungen mit der Marketingfirma Infront zu begleiten. Nur dafür sei er bezahlt worden, versicherte Koch. Der DFB-Vize-Chef widersprach der Darstellung, wonach Diekmann „für andere in den Vorjahren erbrachte Dienstleistungen für den DFB oder mich oder andere Personen im DFB „nachvergütet“ worden sei. Dies ist grob wahrheitswidrig und verleumderisch“, schrieb Koch in dem Sozialen Netzwerk.

Vehement kritisierte Koch eine angebliche „Diffamierung und Diskreditierung meiner Person“ durch mediale Berichterstattung.