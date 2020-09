DFB-Präsident Fritz Keller : „Glauben Sie mir: Wir gehen’s an!“

Bei Ihrem Amtsantritt vor einem Jahr haben Sie von der Notwendigkeit einer Generalinventur beim DFB gesprochen. Können Sie nach der Inventur sagen, wofür der DFB heute steht oder wofür er stehen soll?

Bei einer Inventur im Weinkeller geht es darum, herauszufinden, wo die Flaschen sind, die man noch liegenlassen kann; welche diejenigen sind, die man öffnen muss; und wo die Ungenießbaren lagern. Übertragen auf den DFB kommen wir auf diesem Weg gut voran. Mit Abschluss wird es dazu einen Generalbericht geben. Intern aber hat manches schon gewirkt. Wir haben beim DFB mittlerweile so starke Compliance-Regeln, wie ich sie aus der Wirtschaft nicht kenne. Das ist auch wichtig vor dem Hintergrund unserer Historie. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Zugegeben: Auf unserem Weg der Veränderung geht auch mal was schief. Aber das lässt sich bei so einem Reformprozess, bei dem wir täglich hinzulernen und auch Mut haben müssen, Fehler zu machen, zu denen wir dann stehen, nicht verhindern.