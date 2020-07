DFB-Pokal : FC Bayern muss zum Mittelrhein

Titelverteidiger Bayern München kennt seinen Gegner noch nicht, Borussia Dortmund hat dagegen bereits Klarheit: Der Rekordsieger aus München bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 mit dem Sieger des Landespokals des Verbandes Mittelrhein zu tun. Dort streiten sich noch Regionalligavertreter Alemannia Aachen sowie die Mittelrheinligaklubs 1. FC Düren, Viktoria Arnoldsweiler und FC Pesch um den Titel - und um das große Los, gegen den FC Bayern anzutreten.

Borussia Dortmund muss beim Drittligaklub MSV Duisburg spielen. Dies ergab die von DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich durchgeführte Auslosung am Sonntagabend in der ARD.

Wegen der Pause durch die Corona-Pandemie stehen 23 der 64 Teilnehmer für die erste Pokalrunde vom 11. bis 14. September noch nicht fest. Die meisten werden noch in den Pokal-Wettbewerben der Landesverbände am 22. August ermittelt. Mehr als 90 Teams haben noch die Chance, sich für den Pokal zu qualifizieren. In der Lostrommel befanden sich daher 23 Platzhalter. Einen davon zog der FC Bayern. Die Münchner hatten vor drei Wochen das Endspiel in Berlin 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.

RB Leipzig spielt beim Zweitligaklub 1. FC Nürnberg, der in der Relegation vor zwei Wochen nur knapp den Absturz in die 3. Liga vermieden hatte. Vorjahresfinalteilnehmer Bayer Leverkusen muss zum Pokalsieger des Hamburger Verbandes.