FAZ Plus Artikel Leipzigs Klostermann : „Wir wollen gewinnen, was sonst?“

RB Leipzig steht für viele immer noch für stürmischen Offensivfußball. In Wahrheit ist die Defensive in dieser Saison mit 29 Gegentoren in der Bundesliga unerreicht. Auch gegen die Bayern stand die Defensive gut, vor zwei Wochen beim 0:0, aber auch beim 0:1 in München. Wie verteidigt man klug gegen den FC Bayern im Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky)?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Wie bei vielen Dingen: Ohne eine gute Vorbereitung geht es nicht. Das geht erst mal ganz klassisch: Videositzungen, dann legt man mannschaftstaktisch und individuell einen Plan fest. Einen, von dem man glaubt, dem Gegner seine Stärken nehmen zu können.