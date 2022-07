DFB-Pokal : Stuttgart zittert sich weiter – Karlsruhe in Torlaune

Eigentlich hat der VfB die Partie bei Dynamo Dresden im Griff, doch ein Platzverweis in der zweiten Hälfte sorgt in der Schlussphase für Spannung. Der KSC trifft derweil nach Belieben, auch Nürnberg ist weiter.

Der VfB Stuttgart hat die erste Hürde im DFB-Pokal knapp gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo setzte sich beim Drittligaverein Dynamo Dresden am Freitag mit 1:0 (1:0) durch und bejubelte dadurch eine Woche vor dem Bundesliga-Start einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt.

Darko Churlinov (33.) traf vor 22.644 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion für die Stuttgarter, die nach der Gelb-Roten Karte für Waldemar Anton (67.) in einer hektischen Schlussphase in Unterzahl agierten. Mit dem Sieg im Rücken geht es für den VfB nun in die Partie gegen RB Leipzig am 7. August (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) zum Bundesliga-Auftakt. Dresden kassierte nach dem missglückten Drittliga-Start gegen 1860 München (3:4) hingegen die nächste Pleite und wartet weiter auf einen Pflichtspielsieg in diesem Jahr.

Die Stuttgarter waren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, wurden von den Gastgebern aber immer wieder entscheidend gestört. Einen Freistoß von Chris Führich (14.) parierte Dynamo-Keeper Sven Müller sicher. Der VfB kam nun häufiger vor das gegnerische Tor, die Abschlüsse blieben aber weiter harmlos. Dresden hingegen gelang zunächst nach vorne nur wenig. Hinten verteidigten die Gastgeber jedoch konsequent.

Nach der Anfangsphase wurde Dynamo, immer wieder lautstark von den eigenen Fans angefeuert, aber zunehmend aktiver. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang suchte nun ebenfalls den Weg nach vorne, dort fehlte allerdings die letzte Konsequenz. In dieser Phase gelang Churlinov, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste, schließlich der Stuttgarter Führungstreffer. Wenig später traf Tiago Tomas (38.) nur das Aluminium.

Auch nach der Pause konnten beide Mannschaften ihre wenigen Chancen zunächst nicht effektiv nutzen, oft fehlte es an Präzision und der nötigen Durchschlagskraft. Wenig später wurde es dann doch kurz brenzlig für die Stuttgarter. Dresdens Christian Joe Conteh kam links im Strafraum zum Abschluss, zog den Ball aber am langen Eck vorbei (63.). Kurz darauf sah Anton Gelb-Rot, Dresden drängte nun auf den Ausgleich. VfB-Joker Enzo Millot traf noch die Latte (90.+4).

KSC bleibt souverän

Der Karlsruher SC ist unterdessen souverän in die zweite Runde des DFB-Pokalwettbewerbs eingezogen. Beim mecklenburgischen Oberligaverein TSG Neustrelitz setzte sich der Tabellenletzte der zweiten Bundesliga souverän mit 8:0 (3:0) durch. Vor gut 3000 Zuschauern erzielten der überragende Fabian Schleusener (12./14./41.) sowie Jerome Gondorf (67.), Malik Batmaz (71.), Daniel Gordon (73.) und Simone Rapp (82./87.) die Tore für den KSC. Die TSG, die im Jahr 2007 schon einmal am KSC (0:2 nach Verlängerung) gescheitert war, kassierte ihre vierte Erstrunden-Niederlage im Pokal.

Die Gäste begannen von Beginn an konzentriert und kamen durch Schleusener gleich mit den ersten beiden Chancen zur frühen 2:0-Führung. Als die Neustrelitzer das Spiel gerade etwas offener gestalten konnten, machte der nicht zu bremsende Schleusener seinen Hattrick kurz vor der Pause perfekt. Nach dem Wechsel ließ der dreifache Torschütze zwei weitere gute Chancen aus (55./59.). Für die wackeren Neustrelitzer vergab Marcus Niemitz (60.) die Topchance zum Ehrentreffer knapp. Dafür legte auf der Gegenseite der KSC gegen die viel zu offene TSG-Abwehr nochmals deutlich nach.

Nürnberg hat große Mühe

Nach dem glänzenden Derbysieg gegen die SpVgg Greuther Fürth hat der 1. FC Nürnberg derweil die erste Aufgabe im DFB-Pokal nur mit Mühe bewältigt und den 1. FC Kaan-Marienborn in dessen Spiel des Jahres um den erhofften Einzug in die nächste Runde gebracht. Der Zweitligaklub setzte sich beim Regionalligaaufsteiger mit 2:0 (1:0) durch und steht somit wie im Vorjahr in der zweiten Runde des Wettbewerbs.

Vor etwa 6000 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion erzielten Johannes Geis (45. Minute) und Enrico Valentini (84.) die Treffer für den „Club“. Der Stadtteilklub aus Siegen, der erst im Jahr 2007 gegründet wurde, hatte erstmals überhaupt die erste Pokalhauptrunde erreicht und nun musste die erste Niederlage im Jahr 2022 hinnehmen.

Mit insgesamt vier Änderungen trat der viermalige Pokalsieger an. Trainer Robert Klauß wechselte auch im Tor und gab Carl Klaus eine Bewährungschance. Die Gäste benötigten im Siegerland eine Anlaufzeit und kamen durch Mats Moeller Daehli, Christoph Daferner und Kwadwo Duah zu guten Tormöglichkeiten, doch erst Geis sorgte kurz vor der Pause mit einem verwandelten Freistoß für die Gäste-Führung. Der Regionalligaverein leistete lange Gegenwehr, konnte die Nürnberger Abwehrreihe aber nicht überwinden. Valentini sorgte kurz vor Schluss mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 für die Entscheidung.