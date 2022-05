Erste Runde ausgelost : FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf Viktoria Köln

Aktualisiert am

In der ersten Runde des DFB-Pokals reist der FC Bayern München nach Köln, Titelverteidiger Leipzig nach Hamburg. Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem aktuellen Drittliga-Meister zu tun.

64 Mannschaften sind in der ersten Runde des DFB-Pokals vertreten. Bild: imago/CoverSport

Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligaklub Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Titelverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison beim Regionalligisten Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger.

Eine reizvolle Paarung zog der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz für seinen früheren Verein Borussia Dortmund, der beim Drittligaklub 1860 München antreten muss.

Spannung versprechen auch die Duelle zwischen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und dem Europacup-Teilnehmer SC Freiburg sowie Eintracht Braunschweig und Hertha BSC. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es mit Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg zu tun.

Die erste Pokalrunde wird vom 29. Juli bis 1. August gespielt. Weil der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig aber auch für den 30. Juli angesetzt ist, tragen die beiden Topteams ihre Pokalspiele erst Ende August aus.

Qualifiziert für den DFB-Pokal sind neben den 36 Profiklubs aus den Bundesligen auch die vier Top-Teams der vergangenen Saison der 3. Liga. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie je ein Team aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das sind die mitgliederstärksten Landesverbände des Deutschen Fußball-Bunds.

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.