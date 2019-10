© dpa

HSV - VfB Stuttgart 1:2

Krimi statt Spektakel: Der VfB Stuttgart hat sich dank Hamadi Al Ghaddioui für das 2:6-Debakel in der Liga revanchiert und den Hamburger SV nach einem packenden Thriller aus dem DFB-Pokal geschmissen. Drei Tage nach der Blamage gewannen die Schwaben Teil zwei des Doppelpacks an der Elbe mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und zogen verdient ins Achtelfinale ein. „Wir wollten unbedingt eine Reaktion und ein anderes Gesicht zeigen, das ist uns über 120 Minuten gelungen“, sagte der Stuttgarter Gonzalo Castro: „Ich bin sehr froh, dass wir nach drei Spielen ohne Sieg wieder gewonnen haben, das gibt uns einen Schub.“ Nicolas Gonzalez per Foulelfmeter (2.) und kurz vor Schluss dann der erst in der Verlängerung eingewechselte Al Ghaddioui (113.) trafen für die diesmal viel entschlossener auftretenden Stuttgarter zum umjubelten Weiterkommen, für den HSV war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Aaron Hunt (16./Foulelfmeter) im Duell der beiden Top-Teams der 2. Liga zu wenig. Stuttgart zog wie von Trainer Tim Walter angekündigt die nötigen „Lehren“ aus der Liga-Pleite und setzte sich im fünften Pokal-Duell mit dem Rivalen aus dem Norden zum fünften Mal durch. (sid)