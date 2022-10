Bild: Reuters

SC Paderborn - Werder Bremen 5:4 i.E. (2:2, 2:2, 2:0)

Man soll die Edeltechniker ja keine Elfmeter schießen lassen. Werder Bremens Leonardo Bittencourt (Bild) bestätigte mal wieder die goldenen Regel des Elfmeterschießens. Als einziger der zehn Schützen vergab der Deutsch-Brasilianer in Paderborn vom Punkt, scheiterte an Gastgeber-Keeper Leopold Zingerle. Anschließend verwandelte Richmond Tachie vor 15.000 begeisterten Zuschauern zum Siegtreffer für den Zweitliga-Klub, der schon in der regulären Spielzeit lange Zeit wie der sichere Sieger aussah. Felix Platte (22.) und Sirlord Conteh (43.) hatten zwei Treffer vorgelegt, ausgerechnet der eingewechselte Bittencourt (65.) brachte Werder zurück ins Spiel. Mitchell Weiser (85.) erzielte den späten Ausgleich. In der Verlängerung sorgte dann ein nicht gegebener Bremer Treffer von Niclas Füllkrug für Aufregung. Der vermeintliche Siegtreffer Paderborns (119.) zählte aber ebenfalls wegen eines Foulspiels nicht.