Aktualisiert am

Die Angst vor der Blamage spielt in der ersten Runde im DFB-Pokal immer mit bei den Favoriten. Diesmal scheitern Karlsruhe und Hannover früh. Mönchengladbach dagegen siegt souverän.

Borussia Mönchengladbach ist beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Gerardo Seoane problemlos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Fußball-Bundesligaverein gewann die Erstrundenpartie beim Fünftligaklub TuS Bersenbrück am Freitag deutlich mit 7:0 (4:0). Vor 15.741 Zuschauern in Osnabrück, darunter rund 10.000 Gäste-Fans, trafen die beiden Neuzugänge Franck Honorat (22. Minute/56.) und Tomas Cvancara (32./35.), der sehr agile Nathan Ngoumou (27.), Robin Hack (77.) und Grant-Leon Ranos (89.) für den dreifachen Cupgewinner.

„Wir wollen von der ersten Minute voll da sein“, hatte Gladbachs Mittelfeldspieler Julian Weigl angekündigt. Geklappt hat es nicht: Der niedersächsische Oberligaverein besaß nach 80 Sekunden die große Chance zur Führung. Borussia-Torhüter Jonas Omlin rettete sein Team mit zwei Paraden vor dem frühen Gegentreffer.

Das Seoane-Team kam erst nach zehn Minuten richtig ins Spiel. Immer wieder ging es dabei über den Franzosen Honorat. Der acht Millionen-Euro teure Angreifer deutete auf der rechten offensiven Außenbahn mehrfach seine Stärken an. Die Führung besorgte der 27-Jährige nach Zuspiel des ebenfalls neu verpflichteten Sturm-Kollegen Cvancara (22.).

Gladbacher Offensive spielt stark

Der 22 Jahre alte Tscheche Cvancara, bislang mit knapp zehn Millionen Euro teuerste Sommer-Neuverpflichtung, brachte nach dem Führungstreffer das Kunststück fertig, den Ball aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbeizuschießen (26.). Ngoumou machte es eine Minute später besser und traf zum 2:0. Dann war auch Cvancara zur Stelle und sorgte mit einem Doppelschlag bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse (32./35.).

Wieder Honorat (56.) und die eingewechselten Hack (77.) und Ranos (89.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. Auch ohne die hochkarätigen Abgänge Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) und Marcus Thuram (Inter Mailand) zeigte sich die Borussia-Offensive äußerst variabel und spielfreudig.

Mehr zum Thema 1/

Knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start beim FC Augsburg agierte die Defensive der Borussia um Neuzugang Maximilian Wöber dagegen zu fehlerhaft. Der Fünftligaverein kam vor allem zu Beginn zu einfach zu Chancen. Nico Elvedi, viele Jahre Innenverteidiger Nummer eins, hat seinen Stammplatz verloren. Der Schweizer will Mönchengladbach am liebsten in Richtung England verlassen und saß beim klaren Erfolg 90 Minuten auf der Bank.

Kai Brünker schoss derweil den 1. FC Saarbrücken in die zweite Runde. Der zur Halbzeit eingewechselte Stürmer sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten 2:1 (0:0)-Siegtreffer des Drittligavereins gegen den Karlsruher SC. Tim Civeja (47. Minute) hatte die Saarländer am Freitag im Ludwigsparkstadion in Führung gebracht. Lars Stindl (65.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den Zweitligaklub.

Vor allem im ersten Durchgang war die Partie zerfahren und zäh. Keine Mannschaft konnte sich einen Vorteil erarbeiten. Einzig Karlsruhes Fabian Schleusener hatte eine Möglichkeit für einen Treffer, scheiterte aber in der Nachspielzeit am gut reagierenden Tim Schreiber im Tor der Gastgeber. Mit Civejas Schlenzer zur Führung ins lange Eck wurde das Spiel etwas lebhafter. Saarbrücken blieb am Drücker, der KSC hatte weiterhin Probleme im Spielaufbau.

Lukas Boeder scheiterte im Anschluss an eine Ecke freistehend im Fünfmeterraum an KSC-Keeper Patrick Drewes (58.). Der frühere Bundesliga-Profi und Nationalspieler Stindl sorgt mit einer feinen Direktabnahme für den überraschenden Ausgleich. Danach vergaben beide Mannschaften die Chance zur Führung, ehe Brünker traf. Durch den Erfolg sichert sich Saarbrücken nach den 215.600 Euro in der ersten Runde dank des Weiterkommens weitere 431.200 Euro.

Der SV Sandhausen sorgte auch für eine Überraschung. Der Drittligaklub gewann verdient mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen den in der neuen Saison auch nach drei Pflichtspielen noch sieglosen Zweitligaklub Hannover 96. Nach einem phasenweise wilden Spiel verwandelte Abu-Bekir El-Zein den entscheidenden Strafstoß für die Gastgeber und bescherte den Niedersachsen das peinliche Aus in der ersten Runde.

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 3:3 (3:3, 1:2) gestanden. Hannover führte vor 4605 Zuschauern durch Treffer von Louis Schaub (27.), Rückkehrer Marcel Halstenberg (43.) und Cedric Teuchert (82.) bereits mit 2:0 und 3:2. Doch Rouwen Hennings per Foulelfmeter (45.+3) und Tim Maciejewski (77.) sowie Tim Knipping (86.) glichen jeweils für Sandhausen aus.