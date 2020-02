3:2 nach Verlängerung : Schalke dreht das Spiel gegen Hertha

So langsam nimmt die Pokalgeschichte von Hertha BSC Berlin tragische Züge an. Seit 1985 wird das Finale des wichtigsten nationalen Pokalwettbewerbs nun in der Hauptstadt ausgetragen, aber die Profis des größten Klubs der Stadt waren noch nie dabei. Auch dieses Jahr ändert sich das nicht: 2:0 führten die Berliner beim FC Schalke bis in die Schlussphase der regulären Spielzeit hinein – und verloren schließlich noch durch einen Treffer von Benito Raman mit 3:2 in der hektischen Verlängerung.

DFB-Pokal Liveticker ANZEIGE

Am Ende war es ein wunderbares Pokaldrama, das nach seiner Vorgeschichte in dieser Form eher nicht zu erwarten war. Das Duell Hertha gegen Schake hatte am vergangenen Freitag mit einem trostlosen 0:0 in der Bundesliga begonnen, und zunächst passierte auch an diesem Abend nur wenig: Beide Mannschaften verteidigten ordentlich, wussten aber nur wenig mit dem Ball anzufangen, wenn kreative Lösungen auf dem Weg zum gegnerischen Tor gefragt waren. Jedenfalls bis Berlins Krzysztof Piatek einen klugen Diagonalball auf den rechten Flügel zu Marius Wolf schlug; der Flügelspieler passte vors Tor, wo Pascal Köpke den Ball geschickt über die Linie schob (12.). Der Sohn des Bundestorwarttrainers Andreas Köpke stand zum ersten Mal in der Berliner Startelf und traf sofort.

Es war überhaupt ein Abend der Debütanten. Bei Berlin gab auch Piatek, in der Winterpause für 23 Millionen Euro vom AC Mailand verpflichtet, seine Premiere als Teil der ersten Elf. Und bei den Gelsenkirchenern tauchten mit Ahmed Kutucu, Jean-Clair Todibo sowie Nassim Boujellab gleich drei Profs erstmals in dieser Saison in der Liste der Startspieler auf. Besonders die Wahl des Personals von Schalkes Trainer David Wagner hatte alle überrascht, weil mit Ozan Kabak und Benito Raman zwei tragende Säulen der vergangenen Wochen fehlten. Und das rächte sich. .

Königsblaue Energie

Lange Zeit agierte die Berliner Defensive beeindruckend stabil gegen diese Schalker, und die gute Ordnung führte immer wieder zu guten Balleroberungen. So wie nach 39 Minuten, als das Sturmduo Köpke/Piatek bei einem Konter erneut viel Raum hatte. Köpke fand den richtigen Moment für ein Abspiel auf seinen polnischen Kollegen, dessen Schuss Alexander Nübel im Schalker Tor nicht mehr halten konnte, es stand 0:2. An allen Ecken fehlte den Schalkern die stabilisierende Präsenz von Ozan Kabak, und in der Pause korrigierte Wagner seine Aufstellung. Der türkische Innenverteidiger spielte nun für Todibo, der im Januar vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, und den Lothar Matthäus für eines der größten Innenverteidigertalente Europas hält.

Mit einem Mal entstand wieder diese besondere königsblaue Energie, die Schalke derzeit so stark macht. Der Anschlusstreffer war typisch: Daniel Caligiuri setzte sich entschlossen an der Grundlinie gegen Mittelstädt durch und traf aus sieben Metern zum wild umjubelten 1:2 (76.). Nun war Schalke da, Amine Harit gelang nach einem Querpass Caligiuris schnell das 2:2 (82.), es gab eine turbulente Verlängerung.

Mehr zum Thema 1/

Die Hertha hielt mit großer Leidenschaft dagegen. Allerdings sah Torunarigha eine Gelb-Rote Karte, nachdem er am Spielfeldrand eine Kiste auf den Boden geworfen hatte. Auch David Wagner musste mit einer roten Karte in die Kabine, weil der Videoschiedsrichter eine Tätlichkeit des Trainers gesehen hatte (102.), der Torunarigha aber eigentlich nur beruhigen wollte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Benito Raman, der einen Sprint übers halbe Spielfeld mit dem Schuss durch die Beine von Jarstein krönte (115.)