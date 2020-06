Halbfinale im DFB-Pokal : Ein bisschen Dusel für den FC Bayern

Erst hatten es die Bayern ganz eilig, dann brauchten sie viel Geduld. Auch wenn der Mittwochabend in München ein wenig anders als erwartet verlief, stand am Ende des Tages der wenig überraschende Fakt: Der FC Bayern steht nach einem 2:1-Sieg über Eintracht Frankfurt im Endspiel des DFB-Pokals. Dort trifft der Rekordsieger am 4. Juli im Berliner Olympiastadion auf Bayer Leverkusen, das sich am Vortag bei Außenseiter 1. FC Saarbrücken durchgesetzt hatte. Es ist die 24. Teilnahme der Münchner am großen Finale des deutschen Fußballs; beeindruckende 19 Mal gewannen sie bisher den Titel.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Der Weg in die Hauptstadt war allerdings steiniger als erwartet. Auf eine dominante erste Halbzeit folgte eine erstaunlich gehemmte zweite – und damit ein Nervenspiel, das die Super-Bayern, die im Jahr 2020 ungeschlagen sind und unter Trainer Hansi Flick 24 von 27 Spielen gewonnen haben, gar nicht mehr gewohnt sind. Der Führung durch Ivan Perisic (14. Minute) folgten zahlreiche vergebene Chancen der Münchner, der überraschende Ausgleich des gerade erst eingewechselten Danny da Costa (69.) und letztlich doch noch der Siegtreffer durch Torjäger Robert Lewandowski (74.).

Die Führung durch Perisic stand sinnbildlich für die ungleichen Kräfteverhältnisse zu Beginn. Nach einem langen Schlag von Torwart Manuel Neuer hatten die Bayern wenig Mühe, den Kroaten im Strafraum so freizuspielen, dass Kollege Leon Goretzka den Torschützen mit einem lauten „Zeit, Zeit“ darauf hinweisen konnte, dass die Abwehr die hessische Abstandsregel äußert großzügig auslegte. Eigentlich gibt es solch einen Ruf, der wegen der fehlenden Zuschauer gut zu hören war, nach einem Zuspiel in anderen Regionen des Rasens. Perisic stand aber zehn Meter vor dem Tor ganz alleine. Er ließ sich trotz seiner bemerkenswerten Freiheit nicht lange bitten und traf per Flugkopfball.

Schon vorher hatten Thomas Müller und Lewandowski große Chancen zur Führung vergeben. Danach brachten Kingsley Coman und abermals Lewandowski den Ball nicht im Frankfurter Tor unter. „Wir hätten zur Halbzeit 3:0, 4:0 führen müssen und uns das Leben einfacher gestalten können. Die Chancen waren reichlich vorhanden“, sagte Müller beim TV-Sender Sky. Doch nach dem Seitenwechsel kam plötzlich eine „gewisse Müdigkeit. Frankfurt hat uns mit der forscheren Spielweise in der zweiten Halbzeit vor mehr Probleme gestellt, als uns lieb war“. Müllers Fazit: „Summa summarum war es mit eines der pomadigsten Halbfinals, die ich in Erinnerung habe.“

Nach dem Ausgleich von da Costa, als der eingewechselte Weltmeister Lucas Hernández zu weit vom Schützen entfernt stand im Strafraum, mobilisierten die Münchner ihre letzten Kräfte. „Nach dem 1:1 haben wir nochmal das Extragas rausgeholt“, sagte Müller. Die Bayern wurden für die Anstrengungen belohnt. Dafür brauchte es aber Geduld. Nach einer Kombination über Leon Goretzka, Alphonso Davies und Joshua Kimmich schob Lewandowski den Ball ins Tor. Doch an der Seitenlinie hob der Schiedsrichter-Assistent schnell die Fahne: Abseits! Abseits?

Die Bayern-Hilfe kam in dieser entscheidenden Situation von außen. Die Überprüfung der Video-Assistentin Bibiana Steinhaus dauerte an, während die TV-Zuschauer durch die eingespielte Zeitlupe schon sicher sein konnten, dass vor dem Treffer keine Regelwidrigkeit vorgelegen haben durfte. Kein Abseits! Ein bisschen alten, sprichwörtlichen Bayern-Dusel brauchten an diesem Abend selbst die sonst so überragenden Bayern also. Ohne die 2017 in Deutschland eingeführte Video-Unterstützung hätte das Tor nicht gezählt und es wäre womöglich später in die Verlängerung gegangen.

Der Jubel folgte zeitversetzt und wirkte in der wegen der Corona-Krise leeren Arena noch skurriler als in normalen Zeiten. Zur korrekten Entscheidung durch die elektronische Hilfe aus Köln gab es jedoch keine zwei Meinungen. Das sah auch der Frankfurter Trainer Adi Hütter ein, der das Tor als „absolut korrekt“ bezeichnete und unter dem knappen Ergebnis offenbar mehr litt als das bei einer klaren Sache, wie am 23. Mai beim 2:5 in der Bundesliga, der Fall gewesen wäre: „Wir haben die Bayern an den Rande einer Niederlage gebracht. Trotzdem gehen wir als Verlierer vom Platz, das tut weh.“

Sein Münchner Kollege Flick indes atmete tief durch. „Die zweite Halbzeit war nicht ganz so gut, da haben wir uns auch nicht geschickt angestellt. Der Gegner hat uns gut unter Druck gesetzt, aber am Ende ist es ein verdientes Weiterkommen meiner Mannschaft“, sagte er. „Es war der Schritt, den wir machen wollten ins Finale nach Berlin. Jetzt müssen wir uns zwei Tage gut erholen und alle Kräfte für die Bundesliga am Samstag mobilisieren.“ Dann könnte es etwas zu feiern geben. Sollte Dortmund in Düsseldorf verlieren und der FC Bayern Gladbach besiegen, stünde die Meisterschaft schon fest.

Mehr zum Thema 1/

Ob Serge Gnabry wieder mit von der Partie ist, bleibt ungewiss. Der Nationalspieler musste am Mittwoch passen. „Es war eine unglückliche Situation“, sagte Flick zum Trainingsunfall Gnabrys, bei dem er sich am Tag vor dem Spiel eine Prellung am Rücken zuzog. „Bei Serge haben wir jetzt noch fast drei Tage. Wir hoffen natürlich, dass Serge dabei ist. Wir denken da positiv.“ Gnabrys Genesung wäre für die Bayern wichtig, da Lewandowski und Müller ausfallen. Im Bundesliga-Spiel bei Pokalfinal-Gegner Leverkusen am vergangenen Samstag sahen sie jeweils die fünfte Gelbe Karte und fehlen nun gesperrt. „Klar ist, wenn uns zwei so erfahrene Ausnahmespieler fehlen, tut uns das weh“, sagte Flick.