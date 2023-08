Bild: dpa

Unterhaching – Augsburg 2:0

Im kleinen Hexenkessel von Unterhaching hat sich der FC Augsburg blamiert und ist schon in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Gegen den forschen Drittligaaufsteiger unterlag der Erstligaklub am Sonntag vor den Toren Münchens völlig verdient 0:2 (0:1). Die Dauerläufer von der SpVgg Unterhaching dürfen sich über 431.200 Euro Prämie für den Einzug in die zweite Hauptrunde freuen. Der runderneuerte FC Augsburg hat eine Woche vor seinem Bundesligaauftakt gegen Borussia Mönchengladbach einen ersten Warnschuss abbekommen. Spieler des Spiels bei den Hachingern vor 12.500 Zuschauern im ausverkauften Sportpark war Stürmer Mathias Fetsch, der in der 28. Minute für Riesenjubel auf den Rängen sorgte. Unmittelbar vor dem Abpfiff ließ Boipelo Mashigo das Stadion dann komplett ausflippen. Mehr als die dicke Ausgleichschance durch den neuen Kapitän Ermedin Demirovic kurz vor dem Seitenwechsel war bei den trägen Augsburgern nicht drin. (dpa)