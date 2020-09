DFB-Pokal : Die Dummheit der Todesfelder

Aktualisiert am

Willkommen in der Provinz! Der SV Todesfelde rechnet an diesem Samstag mit 350 Fans. Bild: dpa

Aus allen Teilen Deutschlands hat Holger Böhm in den vergangenen Tagen Anrufe entgegengenommen. Reporter aus Nord und Süd, aus Ost und West, Fernsehteams, Zeitungsjournalisten, Fotografen – sie alle haben sich gemeldet beim Vorstandsvorsitzenden des SV Todesfelde, und nicht wenige haben ihn gefragt, ob er noch ganz bei Trost sei.

„Die wollten wissen, ob wir noch alle Latten am Zaun haben“, sagt Böhm und lacht dabei ins Telefon. Er ist ja von Hause aus ein humorvoller Typ. Auf der Vereinsseite im Internet steht hinter seinem Namen „Voice of Deathfield“. Die Stimme von Todesfelde. Wenn einer mit solch einer Frage umgehen kann, dann er. Latten am Zaun? Wir? Na sicher doch!