Große Emotionen im DFB-Pokal : Christian Streich schreibt mit Freiburg Geschichte

Sogar Christian Streich gab für einen Moment das Feierbiest. Auf dem Rasen im Hamburger Volksparkstadion stand der Trainer des SC Freiburg allein vor den 6000 mitgereisten Fans und feierte den erstmaligen Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Das 3:1 beim Fußball-Zweitligaklub HSV im Halbfinale ist ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte, der eng mit dem Namen des 56-Jährigen verbunden ist. Und ein weiterer kann im Mai erreicht werden: die erstmalige Qualifikation für die Champions League.

Der SC Freiburg wird also erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein DFB-Pokal-Endspiel bestreiten, zumindest im Profibereich. „Einige Jungen waren schon im A-Jugend-Finale“, sagte Streich dazu und ergänzte. „Wir sind dann da zu den Profis und haben zugeschaut, und es war toll. Ich habe da keine Bedenken, dass sie da nervös sind. Und wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin.“

Der HSV verpasste indes durch die Niederlage nicht nur sein siebtes Finale um den DFB-Pokal. Das Spiel gegen die Freiburger war auch die letzte Chance für die Mannschaft von Trainer Tim Walter, einer mäßigen Saison, in der dem aktuellen Zweitliga-Sechsten mit großer Wahrscheinlichkeit zum vierten Mal die Rückkehr in die Bundesliga nicht gelingt, noch etwas Glanz zu geben.

Wasserdusche für Streich

Dabei machte der SC Freiburg gegen den HSV deutlich, wie groß der Qualitätsunterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga ist. Vorne effizient beim Ausnutzen der Chancen, hinten konsequent beim Verteidigen. Auch wenn die Hamburger es immer wieder mit spielerischen Mitteln versuchten und ihrem Stil treu blieben, die Freiburger agierten wie ein abgeklärtes Top-Team.

Die Szene des Spiels war derweil nach dem Abpfiff und hatte mit Fußball weniger zu tun. Mitten im Interview bei der ARD mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger wurde Freiburgs Trainer Streich von seinen Spieler übermütig mit einer Wasserdusche bedacht. Streich nahm es mit Humor und lächelte. An diesem Abend war bei den Freiburgern alles erlaubt.

Ob an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal sowie in der ARD und bei Sky) RB Leipzig oder der 1. FC Union ins Endspiel folgen, ist Christian Streich unterdessen egal. „Du musst bestehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen – und wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin“, meinte er in der ARD. Ähnlich sah es der Torschütze zum 2:0, Nicolas Höfler: „Wir spielen gegen den Gewinner, ist mir völlig egal.“

Einer, der sich in diesem Pokal-Halbfinale abermals in den Vordergrund spielte, war Höflers Kollege Nico Schlotterbeck. Der zeigte gegen den HSV mit einer starken Vorstellung mal wieder, warum er derzeit auf den Einkaufslisten von Top-Klubs ganz oben steht. Meldungen über eine Einigung mit Borussia Dortmund bestätigte der 22 Jahre alte Abwehrspieler nach dem Spiel aber nicht.

„Ich habe gesagt, ich treffe meine Entscheidung nach der Saison, daran hat sich nichts geändert“, sagte der Nationalspieler bei Sky. Er hatte an dem Abend ohnehin Wichtigeres zu tun, als über die Zukunft nachzudenken. Für ihn zählte nur die Gegenwart. „Jetzt genieße ich den Abend und kümmere mich darum, was ich den Jungs zu trinken bringe.“

Ein Lichtblick, wenn auch ein kleiner, war für die Hamburger die tolle Atmosphäre im eigenen „Zuhause“. Erstmals seit dem 22. Februar 2020 war das Volksparkstadion wieder voll besetzt. Damals hatte der HSV in der zweiten Bundesliga das Stadtduell gegen den Rivalen FC St. Pauli mit 0:2 verloren.

Auch diesmal waren 57.000 Zuschauer dabei, darunter 6000 Freiburger Anhänger. Wieder reichte es nicht zum Sieg. Doch trotz der Niederlage feierten die HSV-Fans ihre Mannschaft nach Abpfiff. „Die Stimmung war überragend“, meinte Verteidiger Moritz Heyer. Über den Sieg konnten sich nur die Freiburger freuen. Ausgelassen, selbst der Trainer.