1:0 auf Schalke : Kimmich klärt den Fall für die Bayern

Die Schalker Verantwortlichen hatten ja angekündigt, vom Drei-Stufen-Plan des DFB abzuweichen, was nicht jeder klug fand. Laut der geltenden Leitlinien sollen die Partien derzeit nach drei beleidigenden Aktionen der Fans abgebrochen werden, der Gelsenkirchener Sportvorstand Jochen Schneider hatte nun den Plan gefasst, bereits nach einem Vorfall dieser Art in die Kabine zu gehen. In einem Treffen am Montagabend haben der DFB, die Schiedsrichter, der FC Bayern und der FC Schalke eine gemeinsame Strategie abgestimmt, über deren Inhalt vor der Partie jedoch nichts bekannt wurde. Aber es waren diesmal auch gar keine Maßnahmen erforderlich, alles blieb im Rahmen, es ging um Fußball, und das Spiel blieb spannend.

Die Bayern kombinierten kunstvoll weiter, aber klare Chancen bleiben selten. Philippe Coutinho traf mit einem hübschen 16-Meter-Schuss die Latte (62.), aber die Schalker lauerten auf ihre Chancen, die auch kamen. Zum Beispiel in der 64. Minute, als Rabbi Matondo auf dem linken Flügel angespielt wurde, sich mit seinem Tempo durchsetzte und den eingewechselten Benito Raman in der Mitte anspielte. Doch der Belgier scheiterte aus bester Position an Manuel Neuer (64.). Sie hatten noch weitere Ansätze zu Chancen, aber am Ende blieb der FC Bayern stabil und feierte einen schönen Arbeitssieg.