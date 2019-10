München kurz vor Pokal-Blamage : Bayern-Torhüter Neuer schlägt Alarm

Aktualisiert am

Lange sieht es in Bochum nach einer Sensation aus. Dann aber verhindert der FC Bayern im DFB-Pokal doch noch ein peinliches Zweitrunden-Aus. Die Stimmung ist schlecht.

Nicht zufrieden mit der Leistung in Bochum: Münchens Torhüter Manuel Neuer Bild: EPA

Nach dem glücklichen Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals hat Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister Bayern München Alarm geschlagen. „Das war in der ersten Halbzeit richtig traurig und enttäuschend. Wir sind mit einer Schramme davongekommen, trotzdem müssen wir darüber nachdenken wie wir uns präsentieren“, sagte der Nationaltorhüter nach dem 2:1 (0:1)-Zittersieg beim Fußball-Zweitligateam VfL Bochum.

DFB-Pokal Liveticker ANZEIGE

Serge Gnabry (83.) und Thomas Müller (89.) bewahrten den Titelverteidiger mit ihren späten Toren vor einer Blamage. „Wir brauchen nicht über einzelne Spieler, das System oder den Trainer reden. Wir brauchen nicht nach Ausreden suchen, sondern jeder muss bei sich selbst anfangen“, sagte Neuer und fügte an: „Wir müssen eine andere Leistung zeigen. Charakterlich war es in der ersten Halbzeit nicht so, wie es sich im Pokal gehört.“

Trainer Niko Kovac sprach von „einem Fehlpassfestival“. Seine Mannschaft habe „zu abwartend, zu passiv“ gespielt: „Dann kommst du in keinen Zweikampf, dann läufst du der Musik hinterher.“ Der frühere Bochumer Leon Goretzka war nach seiner Rückkehr ebenfalls nicht zufrieden. „Wir brauchen wieder eine gewisse Leichtigkeit und Spaß am Spiel. Wenn man so spielt wie heute, dann haben wir alle keinen Spaß“, sagte der Nationalspieler.

Angesichts der zurzeit schwächelnden Leistungen der Münchener erwartet der frühere Nationalspieler Stefan Reuter nach Jahren der Bayern-Dominanz in dieser Saison einen ausgeglichenen Titelkampf und harte Konkurrenz für den Serienmeister und Rekord-Pokalsieger. „Jahrelang wurde gejammert, dass die Bayern zu souverän vorneweg marschieren. Jetzt gibt es einige Mannschaften, die Gas gegeben und aufgerüstet haben, wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder auch Gladbach und Wolfsburg“, sagte der Welt- und Europameister in einem Amazon-Interview.

„Durch diese positive Entwicklung sagen diese Teams den Bayern jetzt ein Stück weit den Kampf an“, meinte der 53 Jahre alte Manager des Bundesligaklubs FC Augsburg. Reuter erwartet einen spannenden Kampf um die Meisterschaft und steigendes Interesse an der Bundesliga. „Ich finde eine ausgeglichene Meisterschaft hochspannend, denn man kann eigentlich kein Ergebnis vorhersagen. Es gibt keine Mannschaft, die man leicht schlägt, und keine, die man nicht schlagen kann.“