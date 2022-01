Aus im DFB-Pokal : Das große Rätsel von Borussia Dortmund

Gleich mehrmals verwendete Marco Rose in seiner Verärgerung einen Begriff, der viel verriet über das Selbstbild der Protagonisten von Borussia Dortmund. Der Trainer brodelte vor Zorn nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FC St. Pauli, er war enttäuscht von der Leistung am Dienstagabend seiner Mannschaft.

Und weil sein Team wieder einmal „genau die Klischees bedient“ hatte, die sich in den vergangenen Jahren in den Vorstellungen des Fußballpublikums verfestigt haben: das Bild von einer Mannschaft, die zu wunderbaren Leistungen fähig ist, die mit beeindruckenden Willensleistungen große Siege erringen kann, wie zum Beispiel vor zehn Tagen in Frankfurt, als die Dortmunder einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umbogen.