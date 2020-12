© dpa

TSG Hoffenheim – Greuther Fürth 6:7 i.E. (2:2 n.V.)

Greuther Fürth hat im DFB-Pokal die TSG 1899 Hoffenheim aus dem Wettbewerb geworfen. Die Franken gewannen am Dienstagabend mit 7:6 im Elfmeterschießen (2:2, 2:2, 1:1) und schafften die erste Überraschung in der zweiten Pokalrunde. Sebastian Ernst (21.) und Marco Meyerhöfer (46.) erzielten die Treffer für den Außenseiter. Paul Seguin hätte vom Elfmeterpunkt (90.+4) schon für die Entscheidung sorgen können, verschoss aber. Für die TSG setzte es trotz Toren von Andrej Kramaric (13.) und Kevin Akpoguma (49.) einen herben Dämpfer vor der kurzen Weihnachtspause.Elfmeterschießen: 1:0 Kramaric, Bauer schießt über das Tor, 2:0 Rudy, 2:1 Raum, 3:1 Skov, 3:2 Seguin, 4:2 Adamyan, 4:3 Sarpei, Vogt schießt über das Tor, 4:4 Hrgota, Burchert hält gegen Bogarde, Ernst schießt an die Latte, 5:4 Akpoguma, 5:5 Jaeckel, 6:5 Sessegnon, 6:6 Tillman, Kasim schießt an die Latte, 6:7 Meyerhöfer. (dpa/sid)