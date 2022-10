Pokal-Ärger wegen Videobeweis : Von Ferne verdächtig

Von allen Thesen, die einst die Einführung des Videobeweises begleiteten, ist diese am gründlichsten widerlegt: Dass er dem Spiel die Emotionen rauben würde. Nichts wird leidenschaftlicher diskutiert als die Entscheidungen aus dem Kölner Keller, der in der Fußballkultur längst ein Eigenleben führt als mythischer Ort, an dem – je nach Perspektive und momentaner Betroffenheit – Gerechtigkeit geschaffen wird oder künstlich Ungerechtigkeiten produziert werden.

Das Für und Wider ist also hinlänglich diskutiert. Die zweite Pokalrunde im DFB-Pokal hat nun etwas Neues hervorgebracht: eine Situation, die als Argument für mehr und für weniger Videobeweis gleichzeitig dient – und das, um die Verwirrung noch ein bisschen zu steigern, sogar aus derselben Perspektive, in diesem Fall der Bremer.

Denen war in der Verlängerung in Paderborn der Treffer zum 3:2 aberkannt worden, nicht durch Videobeweis, den gibt es im Pokal erst vom Achtelfinale an, sondern gewissermaßen per Televerdacht: Der Vierte Assistent meinte, von der Höhe der Mittellinie im Strafraumgetümmel ein Foul erkannt zu haben, so dass Schiedsrichter Willenborg den Treffer, den er schon gegeben hatte, doch wieder kassierte. Ein Eingriff, bei dem es sich, wie auch Experten tags darauf feststellten, um einen Übergriff handelte.

Weniger entscheidungsfreudig?

Niclas Füllkrug, der vermeintliche Torschütze, hätte sich in diesem Fall den Videobeweis gewünscht, der wohl die Gültigkeit des Treffers festgestellt hätte. Der Paderborner Leippertz – so legen es zumindest die Fernsehbilder nahe – war mehr gegen die Schulter des Bremers Chiarodia gerannt als andersherum. Füllkrugs Teamkollege Leonardo Bittencourt wiederum beklagte, dass der Videobeweis generell der Entscheidungsfreudigkeit der Schiedsrichter geschadet habe, was im konkreten Fall eben dazu führte, dass Willenborg seiner eigenen Wahrnehmung aus nächster Nähe weniger traute als der seines Assistenten aus der Ferne.

Verstehen konnte man beide. Füllkrug, weil es durchaus plausibel wäre, den Videobeweis dort, wo er technisch möglich ist, auch einzusetzen – anstatt aus Rücksicht auf nicht entsprechend ausgerüstete Spielorte rundum darauf zu verzichten; hier wird Gerechtigkeit mit Gleichheit verwechselt. Und Bittencourt, weil das, was er ausgesprochen hat, viele schon ein bisschen länger spüren: Dass sich hinter allen – erfreulichen – Statistiken von korrigierten Fehlentscheidungen noch eine andere, weniger schöne Wahrheit verbirgt, auch wenn sich das nicht exakt messen oder beziffern lässt: Den Entscheidern auf dem Platz ist etwas Entscheidendes verloren gegangen.