Abbrüche im Amateurfußball : Im Herbst ist die Hölle los

Aktualisiert am

Der deutsche Fußball erlebt einen heißen Herbst. Nicht nur bei den Profis, wo Spieler und Trainer über Entscheidungen des Schiedsrichters unentwegt außer sich geraten, oder wo Trainer entlassen werden wie am Mittwoch Frank Kramer vom FC Schalke 04. Auch im Amateurfußball ist alle Jahre wieder im Herbst die Hölle los.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

So oft wie zu keinem anderen Zeitpunkt einer Saison werden Spiele wegen Störungen, Prügeleien oder diskriminierender Äußerungen abgebrochen. Die Tübinger Kriminologin Thaya Vester, die Spielabbrüche seit Jahren wissenschaftlich untersucht und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) berät, sieht dafür zwei maßgebliche Gründe: schlechtes Wetter und sportlicher Misserfolg.

Einfluss von Dreck und Kälte

Zum einen mache es „einen Unterschied, ob jemand im Sonnenschein gefoult wird oder in den nassen Matsch fällt“, sagt Vester. Wer im Dreck liegt, gerät eben eher in Rage. Zum anderen zeigt sich am Tabellenplatz im Herbst, dass die eigenen sportlichen Erwartungen vor der Saison womöglich zu hoch waren.

Während sich Mannschaften nach den ersten Saisonspielen „die Misserfolge noch schönreden“ könnten, komme im Herbst dann der große Frust ins Spiel. Der zweite Höhepunkt an Spielabbrüchen folgt am Saisonende, wenn es in den Ligen um Meisterschaft, Auf- oder Abstieg geht. „Wir sehen eine Wellenbewegung“, sagt Vester.

Anders als beim Auf und Ab im Saisonverlauf geht es bei der Gesamtzahl von Spielabbrüchen neuerdings nur in eine Richtung – nach oben. In der vergangenen Spielzeit 2021/22 ist es im deutschen Amateurfußball zu 911 Spielabbrüchen gekommen und damit zu so vielen wie nie, ist das Ergebnis des Lagebildes, das der DFB am Mittwoch vorstellte.

In den Jahren, bevor die Corona-Pandemie zwei Saisons lang den Spielbetrieb einschränkte, lag die Zahl der Spielabbrüche jeweils zwischen 667 und 685 und damit rund ein Viertel niedriger als zuletzt.

Gesunkene Frustrationstoleranz

Weil aber gleichzeitig die Anzahl der von Schiedsrichtern gemeldeten Vorfälle (5582) in der Saison 2021/22 eher unterdurchschnittlich war, liegt ein Schluss nahe: Wenn es zu Ereignissen kommt, sind diese gravierender als in den vergangenen drei, vier Jahren.

„Es gibt mehr hoch eskalierende Konflikte als vor Corona“, sagt Vester. Der Fußball ist „ein Brennglas für die Probleme in der Gesellschaft“, erklärt Fan- und Gewaltforscher Gunter A. Pilz, emeritierter Professor der Universität Hannover. Pandemie, Krieg, Energiekrise und Inflation mache die Deutschen generell gereizter. Das Spielgeschehen ist laut Pilz deshalb lediglich der Auslöser für Pöbeleien und Prügeleien auf dem Platz, aber nicht der Grund für die „schnellen Ausraster“.

Rolle des Schiedsrichtermangels

Der Ärger geht oft sogar so weit, dass Mannschaften gar nicht mehr auf den Schiedsrichter hören und nach einem Vorfall von sich aus den Platz verlassen und sich weigern, weiterzuspielen. Jeder siebte Spielabbruch kam in der vergangenen Saison auf diese Weise zustande.

Was auch daran liegt, dass es vor allem in unteren Spielklassen an Schiedsrichtern mangelt und diejenigen, die einspringen, von den Mannschaften oft nicht ernst genommen werden. „Gut ausgebildete Schiedsrichter sind Teil der Gewaltprävention“, sagt Kriminologin Vester.

Der DFB versucht mit vielen Initiativen und Projekten, Gewalt und Diskriminierungen im Fußball einzudämmen. Immerhin konnte der für die Amateure zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Mittwoch konstatieren, dass sich die Quote von Spielabbrüchen immer noch im Promillebereich befindet.

Sie liegt bei 0,075 Prozent, nach 0,05 in den Jahren zuvor. Das heißt: Im Schnitt wurde in der vergangenen Saison jedes 1339. Spiel abgebrochen.

Mehr zum Thema 1/

Kriminologin Thaya Vester erinnerte noch einmal daran, dass der Profifußball mitverantwortlich sei für das Geschehen auf den Amateurplätzen. „Wenn bestimmte Trainer fuchsteufelswild rumschimpfen, schauen sich die Leute das ab“, sagte die Wissenschaftlerin und forderte: „Die Bundesliga muss sich deutlicher ihrer Vorbildfunktion gerecht werden.“ Ein bisschen weniger dicke Luft würde dem Fußball nicht nur im Herbst guttun.