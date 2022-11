Test gegen den Weltmeister : Unbehagen und Vorfreude bei den DFB-Frauen

Knapp 100 Tage nach dem EM-Finale in Wembley sind achteinhalb Monate vor Beginn der WM 2023 in Australien. Da kommt eine sportliche Standortbestimmung beziehungsweise eine Selbstvergewisserung der eigenen Stärke gegen die aktuellen Weltmeisterinnen gerade recht – könnte man meinen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg betont zwar, dass man „mit Freude über den Atlantik“ fliegen werde, kaschiert ihr grundsätzliches Unbehagen an der Fernreise aber nicht.

26 Spielerinnen hat die 54-Jährige nominiert, um in den beiden Partien gegen die Vereinigten Staaten zwei voraussichtlich komplett verschiedene Anfangsformationen aufbieten zu können. Zumal die beiden Spiele innerhalb von 48 Stunden stattfinden: an diesem Freitag in Fort Lauderdale, Florida (1.00 Uhr auf zdf.de); am Sonntag dann 1200 Meilen nördlich in Harrison, New Jersey (23.00 Uhr auf sportschau.de).

Voss-Tecklenburg: Zeitpunkt „nicht optimal“

Die Länderspielreise war pandemiebedingt mehrmals verschoben worden. Und aus dem damals ersehnten Kräftemessen gegen einen absoluten Topgegner ist eine Pflichtaufgabe geworden, die zwischen Bundesligaspieltag, DFB-Pokal-Achtelfinale und Champions-League-Verpflichtungen der beiden das Gros der deutschen Auswahl stellenden Topklubs VfL Wolfsburg und Bayern München gequetscht worden ist.

Voss-Tecklenburg bezeichnete den Zeitpunkt der Tour als „nicht optimal“ und kündigte an, „sehr achtsam“ mit den Belastungen für die jeweiligen Spielerinnen umzugehen. Denn Vertrag ist Vertrag. „Wir sind das den USA noch schuldig“, sagte die Bundestrainerin auch mit Blick auf einen erhofften Gegenbesuch der Amerikanerinnen in Deutschland beizeiten.

Nun gilt es freilich, das Beste aus der Reise zu machen. Nicht nur, weil es gegen einen „außergewöhnlichen Gegner auf absolutem Topniveau, der uns in allen Belangen fordern wird“ (Voss-Tecklenburg), geht. Sondern auch weil die amerikanische Bühne für viele Spielerinnen auch eine besondere Chance darstellt. Von den EM-Heldinnen fehlen mit Lea Schüller, Marina Hegering, Sara Däbritz, Giulia Gwinn, Tabea Waßmuth und Sydney Lohmann verletzungsbedingt gleich sechs.

Was den beiden Neulingen im Aufgebot Janina Minge (SC Freiburg) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) direkt Spielzeit in Aussicht stellt gegen den ersten außereuropäischen Gegner seit anderthalb Jahren. Das gilt auch für die nach längerer Pause in den DFB-Kreis zurückgekehrten Carolin Simon (FC Bayern), Joelle Wedemeyer (Wolfsburg) und Paulina Krumbiegel (Hoffenheim).

Gleich 20 Spielerinnen im Kader sind bei den aktuellen Top drei der Bundesliga angestellt: neun in Wolfsburg, fünf bei der Frankfurter Eintracht, sechs in München. Dazu kommt eine prominente Aktive, die in Amerika Fußball spielt. Beziehungsweise gerne mehr gespielt hätte in der dort schon abgelaufenen Saison. Die Rede ist von Torhüterin Almuth Schult, die sich nach der EM dem in Los Angeles beheimateten Angels FC in der amerikanischen Profiliga NWSL angeschlossen hatte.

Dort zwischen den Pfosten stand die 31-Jährige indes nur einmal. Weil die neue Saison erst im Frühjahr kommenden Jahres startet und die Mutter von Zwillingen noch nicht entschieden hat, die Option auf ein zweites Jahr in Los Angeles wahrzunehmen, ist sie derzeit quasi vereinslos. Zum Teil hat sie zuletzt in Wolfsburg und auch schon in Frankfurt mit dem DFB-Bundestrainer trainiert. Es gilt als sicher, dass Almuth Schult bei einem der beiden Länderspiele einen Einsatz bekommen wird.

Die langjährige Stammtorhüterin gehört auf jeden Fall zu jenen Spielerinnen im Aufgebot, die sich nicht über einen dichten Takt an Spielterminen und eine dementsprechend hohe Belastung beschweren können. Waren die Wolfsburgerinnen in der vergangenen Saison beispielsweise mit allein 39 Pflichtspielen im Verein im Dauereinsatz, ist der Terminplan für Nationalspielerinnen aus Frankfurt oder Freiburg deutlich luftiger.

Die nur zwölf Teams umfassende Bundesliga bietet zwischen Mitte September und Ende Mai nur 22 Spieltage, dazu die Auftritte im DFB-Pokal. Durch die im Frauenfußball zahlreichen und langen Abstellungsperioden haben „normale“ Bundesligaspielerinnen immer wieder den Rhythmus unterbrechende und auch für das Publikum der Klubs unerquickliche Pausen.

Eine Aufstockung der Liga, die den meisten (kleineren) Klubs sportlich und wirtschaftlich zugutekäme, ist zuletzt wieder stärker diskutiert worden. Den im Europapokal geforderten Vereinen dagegen fehlt schlicht die Phantasie, weitere Termine unterzubringen, wenn man die Winterpause nicht abschaffen oder erheblich verkürzen will.

In den kommenden Wochen erhofft man sich besondere Aufmerksamkeit für den Frauenfußball, wenn der Profispielbetrieb der Männer ruht. Erstaunlich und ungeschickt wirkt vor diesem Hintergrund, dass der Spielplan die Frauen-Bundesliga schon nach dem Wochenende 10./11. Dezember in die Winterpause schickt. Immerhin bleiben die großen Stadien mancherorts nicht von Mitte November bis Ende Januar verwaist. Freiburg, Werder Bremen und Wolfsburg tragen je ein Ligaspiel dort aus, dazu gehen die Frauen des FC Bayern für das Champions-League-Spiel gegen Barcelona zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Münchner Arena.

Am Ende des Pressegesprächs vor der USA-Reise überwog auch bei Martina Voss-Tecklenburg die Lust auf zwei hochkarätige sportliche Kräftemessen mit den Weltmeisterinnen. Die Spiele würden „wertvolle Erkenntnisse liefern für die Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr“, sagte sie.