Fußball : DFB-Frauen besiegen US-Weltmeisterinnen

Die deutschen Fußballerinnen haben in einem intensiven Härtetest gegen die Weltmeisterinnen aus den USA einen Sieg gelandet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Fort Lauderdale (Florida) vor knapp 17.000 Zuschauern zu einem 2:1 (0:0).

Die Deutschen konnten sich zunächst bei ihrer starken Torhüterin Merle Frohms bedanken und dann bei deren amerikanischer Kollegin Casey Murphy: Von Murphys Rücken sprang der Ball nach einem Pfostenschuss von Klara Bühl in der 51. Minute zum 1:0 ins Tor. Der eingewechselte US-Star Megan Rapinoe glich in der 85. Minute noch aus, doch Paulina Krumbiegel erzielte das 2:1 (89.). Ihr Siegtreffer bedeutete die erste Heimniederlage der Amerikanerinnen seit mehr als fünf Jahren und nach 71 Spielen.

Glück in der ersten Hälfte

Hurrikan „Nicole“ hatte sich in Florida verzogen, so konnten beide Teams bei besten Bedingungen und 20 Grad antreten. Die DFB-Frauen gerieten im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr unter Druck und retteten nur mit viel Glück das 0:0 in die Pause: Einmal landete der Ball an der Unterkante der Latte, Torfrau Frohms rettete mehrfach.

Die USA hatten zuletzt Länderspiele gegen Europameister England (1:2) und gegen Spanien (0:2) verloren, überzeugten dieses Mal aber mit starker Physis und viel Offensivdrang. In der turbulenten 51. Minute traf erst Lindsay Horan den Pfosten von Frohms Gehäuse, den Gegenzug leitete Bühl ein und schloss ihn auch mit einem Pfostenschuss ab, den Murphy schließlich ins eigene Tor lenkte. Ein vielversprechendes Comeback im DFB-Trikot gab die eingewechselte Krumbiegel, die im August 2021 einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Die Hoffenheimer Angreiferin sorgte auch spürbar für Entlastung. Im Schlussspurt des US-Teams machte auch deren Star Rapinoe als Joker viel Druck und glich aus, ehe Krumbiegel, über den Siegtreffer jubelte.

Mehr zum Thema 1/

Voss-Tecklenburg hatte 26 Spielerinnen mitgenommen und angekündigt, kräftig durchzuwechseln. Bereits am Sonntag steht in Harrison/New Jersey der zweite Test gegen die Amerikanerinnen an. Die Bundestrainerin erhofft sich auch davon wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Dabei spielt Deutschland in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.