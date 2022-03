Deutsches 1:1 gegen Niederlande : Stoff für ein paar kritische Studien

Die deutsche Nationalmannschaft geht gegen die Niederlande in Führung, hat am Ende aber Glück, dass sie das Spiel nicht noch aus der Hand gibt. Der Auftritt von Jamal Musiala macht Mut.

Aus welchem Stoff deutsch-niederländische Fußballduelle sind, bekam Jamal Musiala schon nach wenigen Minuten zu spüren. Sein langes, schwarzes Untershirt überstand die Zerreißprobe durch einen Gegenspieler nicht, fortan bestand einer der Ärmel nur noch aus der Kurzversion. Nach einer halben Stunde musste ein weiterer Mann in Oranje die Textilbremse gegen den jungen Münchner ziehen – und nicht einmal das war das letzte Mal.

Was man nur so deuten konnte: Musiala war ziemlich schwer aufzuhalten beim 1:1 (0:1) am Dienstagabend in der Johan Cruyff Arena zu Amsterdam, und manchmal auch gar nicht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es Musiala, der einen der seltenen Durchbrüche auf die Grundlinie wagte und schaffte, woraus prompt der deutsche Führungstreffer resultierte. Thomas Müller, der Schütze, packte zum Jubeln die Säge aus, und auch wenn das nicht der Grund gewesen sein dürfte: Für ihn bedeutete es, dass er in den Statistiken nun mit 43 Toren gleichauf mit Uwe Seeler geführt wird.

Was allerdings danach passierte, bot dem Bundestrainer Stoff für ein paar kritische Studien. Denn obwohl es für einen kurze Weile so aussah, steuerte seine Mannschaft nun mitnichten auf den neunten Sieg im neunten Spiel unter Hansi Flick zu – und musste am Ende ziemlich froh sein, nicht als Verlierer den Platz zu verlassen. In der 68. Minute traf Steven Bergwijn zum 1:1, wenig später hatten die Deutschen Glück, dass der englische Schiedsrichter Craig Pawson seinen Elfmeterpfiff nach Intervention des Videoassistenten wieder kassierte; zuvor war Thilo Kehrer robust gegen Memphis Depay zu Werke gegangen.

Erfolgsgeschichte um Musiala

Auch danach hätten die nun druck- und lustvollen Niederländer gut und gerne noch zu einem Treffer kommen könnte. Wie eine titelreife Spitzenmannschaft wirkte die Deutschen da beileibe nicht mehr, wobei man auch sagen musste, dass Flick dann auf eine angemessene Verteilung der Kräfte achtete und mit den Wechselspielen begann. Das betraf auch Musiala, der beim 2:0 gegen Israel über die vollen 90 Minuten gespielt hatte. Dennoch: Der Versuch mit ihm auf der defensiven „Sechser“-Position im Mittelfeld nimmt immer mehr Züge einer Erfolgsgeschichte an. Man darf gespannt sein, was in dieser Spielfeldzone passiert, wenn alle Mann an Bord sind – und wenn Musiala so weiterspielt.

In einer ersten Hälfte, in der auf beiden Seiten zäh verteidigt und nur sporadisch vielversprechend angegriffen wurde, war er mit seinen 19 Jahren derjenige, der für bemerkenswerte Momente sorgte: ein Sesam-Öffne-Dich für beengte Räume. Insgesamt aber war es weitgehende gegenseitige Neutralisierung auf gehobenem Niveau. Auf beiden Seiten fiel auf, wie wenig sich die Offensiven trauten, einen Angriff bis zum Ende auszuspielen, stattdessen wurde oft der (zu) frühe Abschluss gesucht. Leichte Vorteile aber lagen dabei bei der deutschen Mannschaft. In der 12. Minute traf Leroy Sané, von Müller in Szene gesetzt, das Außennetz, in der 21. setzte Timo Werner einen Kopfball an die Lattenunterkante, der Ball prallte auf die Linie, doch der Assistent an der Seite hob ohnehin die Fahne.

Flicks Antworten auf die Personalfragen nach dem Israel-Spiel waren ebenso naheliegend wie schlüssig ausgefallen. In Abwesenheit einiger Stammkräfte war es wie zu erwarten die nominell stärkste Formation. Dass Manuel Neuer ins Tor zurückkehrte, verstand sich von selbst. Nico Schlotterbeck behielt seinen Platz als Stellvertreter des verletzten Niklas Süle, und hinterließ abermals einen guten Eindruck. Daneben nahm Antonio Rüdiger anstelle von Jonathan Tah wieder seinen Stammplatz und damit die Rolle als Abwehrchef ein, er war bis weit in die zweite Hälfte hinein der Sicherheitsgarant. Die Außenbahnen waren wie gehabt mit Thilo Kehrer und David Raum besetzt. Und da Werner wieder den Platz in der Spitze erhielt, war klar, dass Kai Havertz sich in das offensive Mittelfeld einreihte, neben Müller und Sané.

Dort allerdings gingen von ihm diesmal keine großen Impulse aus, wie überhaupt das Kombinationsspiel nicht recht in Schwung kam. Zwei Mal mussten die Deutschen auch froh sein, dass die Niederländer ihnen nicht entscheidend entwischten, als Tyrell Malacia eine Hereingabe von rechts nicht erreichte (19.), und als der junge Dortmunder Donyell Malen schon allein auf Neuer zusteuerte, aber im letzten Moment noch von Rüdiger gestört wurde (35.).

Als es schon auf ein 0:0 zur Pause hinauszulaufen schien, fanden die Deutschen doch noch den Weg zum Tor. Es hatte, wie gesagt, mit Musialas Mut zu tun, den Weg zur Grundlinie zu suchen, sein Pass in den Rücken der Abwehr sollte eigentlich Havertz finden, doch der wurde abgeblockt. Gegen den heranrauschenden Müller und dessen wuchtigen Linksschuss gab es aber nichts mehr zu verteidigen.

Unverändert kamen die Deutschen aus der Kabine – und dann sogleich zur großen Gelegenheit zum 2:0. Nach Sanés feinem Querpass hatte Raum alle Möglichkeiten, Schuss oder Ablage zu Werner, Raum entschloss sich für Ersteres, zielte aber knapp zu hoch. Es folgte dennoch eine Phase, in der Flick Männer sich wie Autoritäten fühlen durften – allerdings auf einem schmalen Grat, wie sich zeigte. Beim Ausgleich rächte sich, dass Raum an der Grundlinie nicht die perfekte Positionierung hatte, der Ball war aber auch exzellent gespielt.

Unmittelbar danach wechselte Flick zum ersten Mal, Florian Neuhaus kam für Musiala und Julian Brandt für Havertz. Nun waren die Deutschen ihre dominante Rolle endgültig los, und es begann die Phase, in der sie sich quälen mussten, um weiteres Ungemach zu verhindern. Bei Kehrers Klärung gegen Depay wäre das fast schon schiefgegangen, und etwas später es eine hauchdünne Angelegenheit als der eingewechselte Davy Klaassen das 2:1 für das Team von Louis van Gaal verpasste. Es folgte noch eine deutsche Gelegenheit, durch den ebenfalls eingewechselten Lukas Nmecha, doch für einen Sieg fehlte es nicht nur in diesem Moment an Überzeugung.