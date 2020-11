1:0 gegen Tschechien : Erfolgreicher DFB-Testbetrieb

Der deutschen Fußball-Nationalelf ist in ihrem sechsten Spiel in dieser Saison der zweite Sieg gelungen. Eine von Bundestrainer Joachim Löw neuformierte und international ziemlich unerfahrene Auswahl siegte verdient durch ein Tor von Luca Waldschmidt in der 13. Minute mit 1:0 gegen Tschechien. Es war ein vor allem in der ersten Halbzeit ordentlicher deutscher Auftritt in einem Spiel, das von hoher internationaler Klasse jedoch ein ganzes Stück entfernt blieb. Dafür fehlte es in diesem Testspiel neben dem Wettbewerbscharakter auch an individueller und mannschaftlicher Klasse. Aber darüber musste man sich angesichts der schwierigen Umstände für beide Mannschaften an diesem Abend in Leipzig nicht wundern. Der Bundestrainer hatte die meisten seiner Stammkräfte vor den beiden Pflichtspielen gegen die Ukraine am Samstag und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien geschont. Wegweisende Erkenntnisse konnte diese Partie für die beiden kommenden Begegnungen daher auch kaum liefern, schon gar nicht mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer.

Wie so oft in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit ließ sich über die Mannschaft, die der Bundestrainer bei einem Testspiel auf den Platz schickte, sagen, was sich immer wieder bei deutschen Testspielen über deutsche Mannschaften sagen lässt: Dass sie in dieser Formation nie wieder für Deutschland spielen werden. Für die Partie gegen Tschechien hieß das: mit Kevin Trapp im Tor, mit Robin Koch als zentralem Abwehrspieler, mit den beiden Neulingen Ridle Baku und Philipp Max auf den Außenpositionen sowie mit Waldschmidt in der Spitze. Zudem standen auch Florian Neuhaus und Jonas Hofmann in der Startaufstellung. Die beiden Mönchengladbacher hatten erst im Oktober ihr Debüt in der Nationalelf gegeben. So viel Unerfahrenheit steckte selten im Trikot des viermaligen Weltmeisters – und kein einziger Bayern-Profi. Die Tschechen wiederum hatten die Corona-Krise vor dem Länderspiel noch viel deutlicher als die Deutschen zu spüren bekommen. Ihr nationaler Ligabetrieb wurde im Oktober eingestellt, erst am vergangenen Wochenende fanden wieder Spiele statt.

Engagement, Tempo und Kombinationsfußball

An ein Länderspiel unter diesen Umständen kann man daher eigentlich keine Ansprüche stellen, zumindest keine hohen. Die deutsche Mannschaft machte ihre Sache dennoch ordentlich, zumindest in der Anfangsphase. Da versuchten sie mit Engagement, Tempo und Kombinationsfußball, endlich mal wieder zu einem Erfolg zu kommen. Ihr früher Schwung wurde belohnt. In der 13. Minute traf Waldschmidt von Benfica Lissabon nach einer schönen Kombination aus wenigen Metern zum 1:0. Die Vorarbeit hatte Max beigesteuert, der auf der linken Seite insgesamt einen guten Eindruck hinterließ.

Den Tschechen war in ihrem oft fehlerhaften Spiel die fehlende Matchpraxis einiger ihrer Profis anzumerken. Die Deutschen kamen in der ersten Halbzeit daher immer wieder viel zu leicht zu rund einem halben Dutzend Torchancen. Doch Hofmann (10.), Julian Brandt (32.) und zweimal der für den verletzten Hofmann früh eingewechselten Nadiem Amiri (43.) ließen große und größte Möglichkeiten ungenutzt. Vor allem der Dortmunder Brandt, der nach einem Fehlpass aus zentraler Position völlig freistehend den Ball weit am Tor vorbeijagte, raufte sich die Haare.

Die deutsche Führung hätte, bei größerer Konzentration im Abschluss, und wenn sich Torwart Jiri Pavlenka nicht immer wieder exzellent in den Weg gestellt hätte, leicht höher ausfallen können. Daran änderte auch nichts, dass die Tschechen nach rund zwanzig Minuten besser ins Spiel kamen und die Partie mitunter ausgeglichen gestalten konnten. Doch ihnen mangelte es an guten Torchancen, trotz einiger Schwächen und Fehlpässe der Deutschen in der Defensive und im Aufbauspiel. Mannschaften von höherer Qualität hätten sich bedankt.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Deutschen das bessere Team, aber spielerische Höhepunkte gehörten nicht zum Abendprogramm. Das Spiel verflachte stetig. Neuhaus, der beste deutsche Spieler, sorgte mit einem satten Schuss ans Lattenkreuz für den einzigen Kracher nach der Pause (77.). Aber immerhin brachten die Deutschen ihren 1:0-Vorsprung über die Zeit, weil Trapp in der 82. Minute bei einem gefährlichen Kopfball von Vydra gerade noch zur Stelle war.